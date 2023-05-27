بعد أم كلثوم أغنية لعبد الحليم بالذكاء الاصطناعي.. وأسرته تتوعد

بعد أن أثارت أغنية لأم كلثوم بتقنية الذكاء الإصطناعي ضجة واسعة، تكرر الأمر مع العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، حيث صدرت أغنية له بنفس التقنية ما دعا أسرته إلى التهديد بمقاضاة من فعلوا ذلك.

وفي بيان للأسرة قال محمد شبانة نجل شقيق المطرب المصري الراحل إن الأسرة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية، تجاه مستخدمي صوت عمه في أغانٍ بتقنية الذكاء الاصطناعي، وتركيبه على أغنيات حديثة واصفة ما حدث بأنها تجربة فاشلة و في غاية السوء.

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كما أضافت الأسرة أنها ستقاضي الفاعل لأن ذلك يعد تشويها لتاريخ ورسالة عبد الحليم حافظ، مشيرة إلى أن أي شخص أو جهة أو شركة ستقوم بهذا الفعل ستتعرض للمساءلة القانونية لأن صوت العندليب ملك خالص لأسرته دون غيرها.

وكشفت الأسرة وفق البيان أنها إذا أرادت أن تستخدم هذه التقنية في يوم من الأيام، فستكون على أعلى درجة من الجودة والحرفية والتقنية لإمتاع عشاق العندليب، وستكون برضا من عشاقه ومحبيه.

ورثة أم كلثوم

يأتي هذا البيان بعد أيام من اتخاذ ورثة المطربة الراحلة أم كلثوم الخطوة نفسها، بعد الاستعانة بصوتها بالذكاء الاصطناعي.

وكان المطرب والملحن المصري الشهير عمرو مصطفى قد قرر إحياء صوت كوكب الشرق، مستخدماً تقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال طرح أغنية جديدة لها من ألحانه.

وروّج مصطفى للأغنية المقرر طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر مقطعاً قصيراً من الأغنية.

التوجه للنائب العام

وقال المطرب المصري في حديث سابق مع "العربية.نت" إن الصوت المقدم في الأغنية هو من إنتاج الذكاء الاصطناعي، وتم توضيح ذلك على المقطع حفاظاً على الحقوق مضيفا أن الكلمات المستخدمة في هذا المقطع ليست مملوكة للمنتج الذي اعترض على الأغنية.

كما أضاف أنه سيستكمل مشروعه هذا مع عمالقة الفن الآخرين، موجهاً حديثه لمن يهاجمونه بالقول: لمن يدعون أنهم يحافظون على التراث، فهم لم يحافظوا على تراث الأحياء لكي يدافعوا عن الأموات.

وحذر مصطفى من أنه في حالة إذا لم يتم حذف المصنفات الفنية لأعماله الخاصة من المواقع الإلكترونية فسيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة وإبطال جميع تنازلاته للمؤلفين والملحنين، وسيتوجه إلى النائب العام للحفاظ على حقوقه.