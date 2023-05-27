جورج خباز: كاريس بشار ممثلة محترفة جدا

أكد الممثل والكاتب المسرحي اللبناني جورج خباز أن زميلته السورية كاريس بشار ممثلة محترفة جداً وشغوفة ومهنية.

وأوضح في لقاء مع "العربية.نت"، أنه منذ مشاركته في الموسم الرمضاني من خلال المسلسل الدرامي "النار بالنار" تعزّز انتشاره عربياً، وانهالت عليه العروض من المنتجين.

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كما تحدّث عن دور "عزيز" الذي جسده في المسلسل فقال إنه لا يريد أن يقيّم نفسه، لكنه كان راضياً بنسبة 80% عن أدائه وليس بشكل كامل، وذلك يعود ربما إلى الخلاف الذي حصل بين الكاتب والمخرج في آخر عشر حلقات، ما تسبّب بنوع من الإرباك وأدّى إلى بروز شخصيات في المسلسل على حساب أخرى، لكنه عاد وأكد أن نسبة كبيرة من المتابعين أحبّت شخصية "عزيز" بكل تناقضاتها.

واعتبر خباز أنه شكّل ثنائية رائعة مع الممثلة السورية كاريس بشّار، والتي جسدت دور مريم، في مسلسل "النار بالنار" (والمسلسل عبارة عن دراما تلعب على التناقضات بسبب عنصرية ما)، وكانت علامات الإعجاب المبطن واضحة منذ البداية بينهما في المسلسل وقد أدت إلى علاقة حب فيما بعد، فأصبحا بحاجة لبعضهما، مريم كانت امرأة مشتتة فيما كان عزيز رجلاً وحيداً وانطوائياً، وكان كلّ منهما بحاجة لوجود الآخر.

كذلك، تطرّق خباز أيضاً إلى إلقاء الضوء من خلال مسلسل "النار بالنار" على قضية المخطوفين التي بدا مقتنعاً بعدالتها، ويتمنى لكل مخطوف أن يعود إلى أهله وبيته وأن يُعرف مصير المفقودين، لأنه ليس عدلاً أن يبقى مصيرهم معلّقاً بين السماء والأرض، على حد تعبيره.

إلى ذلك، سيطل جورج خبّاز قريباً من خلال فيلم "الواوي" وهو من كتابته، فيتحدث فيه عن البيئات الحاضنة اجتماعياً والتي يمكنها أن تنتج لصوصاً ومجرمين أو رسامين ومبدعين، كم يظهر في فيلم آخر ويحمل اسم "يونان" (لكنه ليس من كتابته).

وأوضح أن فيلم "يونان" سيصوّر في هامبورغ، تشاركه فيه الممثلة الألمانية آنا شيغولا التي تُعدّ من أهم الممثلات في بلدها ، ويتحدث فيه باللغتين الألمانية والإنجليزية، وسيكون هناك مشهدان باللغة العربية. يجسد في الفيلم شخصية رجل عربي مهاجر في ألمانيا يُصاب بحالة إحباط قد توصله للانتحار، إلى أن يلتقي الممثلة الألمانية وتنقذه.

العودة للمسرح

كما أكد أنه عائد إلى المسرح في ديسمبر بعد فترة غياب قسرية عنه بسبب جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية السيئة في لبنان، بين يديه نص مسرحي يكتبه حالياً، بنكهة اجتماعية كوميدية إنسانية ويتضمن "بعض الفلسفة".

وسيطل في مهرجانات البترون من خلال حفلين، مع أوركسترا، والأغنيات ستكون من كلماته وألحانه وهي ضمن ألبوم بعنوان "جايي الأيام".

كذلك، أضاف خبّاز أن مشاركته في الدراما التلفزيونية هذا العام كانت في جزء منها تعويضاً عن التمثيل المسرحي، ولكن لا يمكن اعتباره تعويضاً كاملاً، فالمسرح له خصوصيته أيضاً.

وسبق أن قام خبّاز بجولة على مصر والكويت والسعودية، ولفت انتباهه هناك أن الدول الخليجية أصبحت تعلّم المواد الفنية ضمن المناهج المدرسية، وباتت تعطي مساحة وقيمة كبيرتين للفن، مستعينةً بأصحاب الخبرات.