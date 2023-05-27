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دينا الشربيني - من حسابها في إنستغرام

دينا الشربيني تكشف مواصفات حبيبها الجديد: شاب مصري جدع

دبي - العربية.نت
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بعدما أعلنت في وقت سابق عن دخولها في قصة حب جديدة، عقب انفصالها عن الهضبة عمرو دياب، كشفت النجمة المصرية دينا الشربيني مواصفات حبيبها الجديد، مؤكدة أنه شاب مصري من خارج الوسط الفني.

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وقالت الممثلة البالغة (38) عاماً لبرنامج "إي تي بالعربي"، "نعم أعيش قصة حب مع شاب مصري جدع ومحترم وهو من خارج الوسط الفني".

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واكتفت الشربيني بتلك الكلمات لدى حديثها عن حبيبها الجديد، لتحتفظ بالسرية حول باقي التفاصيل.

وخلال رمضان الفائت، أطلت الشربيني عبر برنامج "حبر سرّي"، حيث كشفت عن مواصفات فتى أحلامها، وهي أن يكون على خلق ويحن عليها، ويمتلك روح الفكاهة والدعابة ويحترم أسرته حتى تتأكد من أنه سوف يحترمها.

وقالت حينها إنّها لا تفكّر حالياً في الارتباط أو الزواج لانشغالها بأعمالها الفنية، لكنها أكدت آنذاك أنها لا يمكنها أن تضع خطة للوقوع في الحب والزواج.

يذكر أن دينا الشربيني ارتبطت مع النجم المصري عمرو دياب بعلاقة حيّرت الجميع طيلة السنوات الماضية، البعض تحدث عن ارتباط، والبعض الآخر تحدث عن زواج دون الوقوف على حقيقة الأمر، إلا أن دينا الشربيني خرجت في أبريل الماضي لتؤكد انفصالها عن "الهضبة" في مقابلة تلفزيونية.

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