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جوائز مسابقة نظرة ما 3 فائزين عرب
جوائز مسابقة نظرة ما

مهرجان كان.. فوز 3 أفلام عربية في "نظرة ما"

كان - سعد المسعودي
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فوز مستحق للفيلم السوداني "وداعاً جوليا" للمخرج محمد كردفاني بجائزة الحرية في قسم "نظرة ما" وهي المسابقة الثانية بعد المسابقة الرسمية ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ76.

يدعو للوحدة

الفيلم يتناول مرحلة مهمة من حراك الشارع السوداني قبل انفصال الجنوب، حيث تبدأ الاحتجاجات عام 2005، ويدعو الفيلم إلى الوحدة بين السودانيين ونبذ العنف والعنصرية والطائفية.

ملصق الفيلم المغربي
ملصق الفيلم المغربي
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ويركز على الجوانب المتعددة للثقافة السودانية التي لم يسبق لها العرض على شاشة السينما من قبل، ويستعين المخرج كردفاني بالموسيقى والغناء السوداني الحزين لبطلة الفيلم الممثلة المسرحية والمطربة إيمان يوسف.

فيلمان مغربيان يفوزان بجائزة الإخراج والتحكيم

كان من المنتظر فوز فيلم "كذب أبيض" للمخرجة أسماء المدير بجائزة الإخراج بعد أن قدمت فيلما صفق له نقاد السينما والجمهور.

واستخدمت الدمى داخل الفيلم بطريقة سينمائية غير معتادة للتعبير عن "سنوات الجمر والرصاص"، وانتفاضة الدار البيضاء في 1981 أو كما تسمى "ثورة الخبز".

الفيلم المغربي العصابات
الفيلم المغربي العصابات

كما فاز الفيلم المغربي كمال الأزرق بجائزة لجنة التحكيم في "نظرة ما" عن فيلمه "العصابات"، الذي يروي فيه قصة "حسين وعصام"، أب وابنه يحاولان التغلب على الظروف الصعبة بعد خروج الأب من السجن ليكون ذلك اللقاء مدخلا الى حادث يؤدي لاغتيال أحدهم وتكون المهمة طوال الوقت كيفية التخلص من تلك الجثة التي نتعرف من خلال هذه المهمة على عوالم مخفية لمدينة الدار البيضاء المليئة بالأسرار والعصابات والمافيا التي لا ترحم.

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