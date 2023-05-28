دينا الشربيني تكشف حقيقة ارتباطها بالفنان تامر حسني
أشارت دينا الشربيني إلى أنها أدركت فور التعامل مع تامر حسني أنه "إنسان جدع" يعمل بجد وحرص على إنجاز عمله بأفضل شكل ممكن
كشفت الفنانة المصرية دينا الشربيني، حقيقة ارتباطها عاطفيا بالفنان تامر حسني، عقب انفصاله عن المغربية بسمة بوسيل.
ونفت دينا الشربيني هذه "الشائعات"، مؤكدة أنها انتشرت عقب مشاركتها في فيلم تامر حسني الجديد "تاج".
وأشارت دينا في حديثها مع برنامج "The Insider بالعربي" إلى أنها تعاونت مع تامر حسني في الفيلم بعد أن عرفته كشخص "نضيف ومجتهد في عمله".
وتحدثت دينا الشربيني عن كواليس تعاونها مع تامر حسني في فيلم "تاج"، مؤكدة أنها سعيدة بالمشاركة في هذا العمل الذي يتناول قصة خيالية تدور في إطار العوالم الخارقة.
وأشارت إلى أنها أدركت فور التعامل مع تامر حسني أنه "إنسان جدع" يعمل بجد وحرص على إنجاز عمله بأفضل شكل ممكن.
وأضافت دينا أنها كانت تحب تامر حسني قبل أن تشترك معه في الفيلم، وأن هذا التعاون جعلها تتعرف عليه بشكل أفضل.
فيلم "تاج" من بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، إلى جانب هالة فاخر والمطربة ساندي. ويتناول الفيلم قصة خيالية تدور حول العوالم الخارقة، ويأمل تامر حسني أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.
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