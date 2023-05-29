بعد زواج 3 سنوات.. بشرى تنفصل عن زوجها وتتكتم على التفاصيل
الفنانة أشارت إلى حسن العلاقات مع طليقها واستمرار التواصل بينهما
بعد زواج دام 3 سنوات، أعلنت الفنانة المصرية بشرى عن طلاقها من رجل الأعمال سالم هيكل دون أن تخوض في تفاصيل ما حدث.
وأعلنت بشرى في تصريحات صحافية عن وقوع الطلاق بينها وبين زوجها، مشيرة إلى استمرار علاقة الصداقة والتواصل بينهما.
ورفضت بشرى أن تخوض في الأسباب التي أدت إلى انفصالهما، معتبرة أن الأمر شخصي ويخص عائلتها فقط، وليس من حق أحد التحدث في هذا الأمر.
واكتفت الفنانة بالإعلان فقط عن الأمر وتأكيده، لتقطع بوقوعه بعد خروج الشائعات، دون أن تتحدث عن تفاصيله وأسبابه، مشيرة على حسن العلاقات مع طليقها.
وبعيدا عن الانفصال تستعد بشرى للمشاركة في الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم"، والذي يحمل اسم "أولاد حريم كريم"، ويأتي بعد نحو 18 عاما من عرض الجزء الأول، الذي حقق نجاحا كبيرا لدى الجمهور.
وقرر صناع الفيلم تقديم جزء ثان يتناول ما حدث للجيل التالي للأبطال، مع استبدال عدد كبير من نجوم الجزء الأول بنجوم آخرين.
انفصال بشرى عن زوجها ينضم إلى قائمة انفصالات فنية وقعت في شهر مايو الجاري، حيث بدأ الشهر بخلافات بين حسن شاكوش وزوجته انتهت بالانفصال والمشاجرات واللجوء إلى القانون، كما أعلن تامر حسني انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل، قبل أن تعلن الأخيرة عن الأسباب الخفية للأمر، وتتهم مديرة أعمال طليقها بأنها من تسببت في تدمير منزلها.
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