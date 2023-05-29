شاهد سمية الألفي.. أول ظهور بعد محنة السرطان

ابتعدت الفنانة المصرية سمية الألفي عن الأضواء لأشهر طويلة، بعد الإعلان عن إصابتها بمرض السرطان، وإجرائها جراحة لاستئصال الورم.

الفنانة عادت للظهور من خلال مقطع فيديو نشره ابنها أحمد الفيشاوي عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، وبدت بصحة جيدة بعد تعافيها من المرض.

مادة اعلانية

الفيشاوي نشر الفيديو الذي يظهر فيه شقيقه الأصغر عمر وهو يقوم بالطهو من أجل والدته، وبعدها وجه الفيشاوي الكبير الكاميرا تجاه والدته، وسألها عن أحواله، لتخبره أنها في أفضل حال.

الفيشاوي تغزل في جمال سمية الألفي وحالها، وظل يعود إليها بين الحين والآخر ليخبرها أنه يحبها، وأعاد الأمر كثيرا، وهو ما جعلها تتهمه بأنه ممل بسبب التكرار.

الفيشاوي أخبر والدته أن هذا اليوم هو الأفضل في حياته لأنه يتواجد إلى جوارها، وكرر مرة أخرى أنه يحبها، وهو ما جعلها تتهمه بالجنون، قبل أن ينهي الفيديو وهو يضحك دون أن يظهر وجهه، ووجه الاعتذار إلى والدته.

الفيشاوي علق على مقطع الفيديو قائلا: "ألذ وأحلى واحدة في الدنيا.. الفنانة العظيمة سمية الألفي"، الأمر الذي تفاعل معه عدد كبير من المتابعين، بعد رؤيتهم لوالدته عقب أشهر طويلة من محنتها الصحية.

عدد كبير من المتابعين عبروا عن اشتياقهم لرؤية سمية الألفي من جديد، فيما علق عمر الفيشاوي على الفيديو مؤكدا أن هذا اليوم هو الأفضل في حياته.