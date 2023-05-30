إعلامي عراقي يزعم ارتباطه بحورية فرغلي.. والفنانة تهاجمه وتتوعده

فوجئ الوسط الفني المصري بإعلان الإعلامي العراقي نزار الفارس ارتباطه بالفنانة المصرية حورية فرغلي، الأمر الذي لم يستمر سوى لساعات قليلة قبل أن تخرج حورية فرغلي وترد .

القصة بدأت بمجموعة من الصور تم نشرها تظهر فيها حورية فرغلي بصحبة الإعلامي العراقي، قبل أن ينتشر مقطع فيديو ترقص فيه حورية مع الإعلامي، وكذلك مقطع فيديو آخر وهو يتحدث عن كونه سي السيد.

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لم تمر سوى ساعات على نشر الخبر في كافة المواقع الصحافية، حتى خرجت حورية فرغلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام سعيد لتنفي كل ما ذكره الإعلامي العراقي.

وأكدت الفنانة المصرية أنها أصبحت تخاف من الناس بسبب ما حدث، خاصة أنها لم تتواصل مع الإعلامي العراقي إلا لتصوير حلقة من أجل برنامجه.

وذكرت أنه حينما اتفقا على التصوير مساء الأحد، كانت هذه هي المرة الأولى التي تراه فيها، فكيف يمكن لها أن ترتبط به بهذه الطريقة، وأوضحت حورية فرغلي أن الرقصة حدثت خلال كواليس التصوير.

وقالت إن الإعلامي العراقي سألها عن أغنية ماجد المهندس الأخيرة، وقام بتشغيلها وظلا يرقصان عليها، دون أن تعلم أن هناك كاميرا تقوم بتصويرهما.

وتوعدت حورية فرغلي الإعلامي العراقي مؤكدة أنها ستقوم بمقاضاته، وأكدت أنها لن تقوم بتصوير أية لقاءات إعلامية أخرى، في ظل ما تتعرض إليه.

وفسرت ما قام به نزار الفارس بكونه محاولة للشهرة على مواقع التواصل، مثلما فعل من قبل مع الفنانة رانيا يوسف، وهو ما جعلها توجه إليه رسالة قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل فيك".

وفي النهاية أكدت حورية فرغلي أنها في حال تزوجت أو ارتبطت ستعلم مصر بأكملها بالأمر، وأنها لا يوجد أي رجل في حياتها في الوقت الحالي.