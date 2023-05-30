رغم نفيها.. فيديو جديد لاعلامي عراقي عن ارتباطه بحورية فرغلي

خلال الساعات الماضية، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي والوسط الفني بخبر إعلان الإعلامي العراقي، نزار الفارس، ارتباطه بالفنانة المصرية حورية فرغلي.
ورغم نفي فرغلي الخبر، رد الفارس بفيديو جديد نشره على خاصية الستوري في إنستغرام، وكشف فيه أن الفنانة قالت له خلال تصوير برنامجه، إنها كبرت بالعمر ولا أحد يحبها، بسبب تشوهاتها وعمليات التجميل، مؤكدة أن حالتها النفسية تعبانة.
#نزار_الفارس يوضح مسألة خطوبته من #حوريه_فرغلي التي نفتها ويقول أنه وجدها منكسرة فخطبها على الهواء.. pic.twitter.com/rM3BAocQVq— Bila Rakaba (@BilaRakaba) May 30, 2023
كما تساءلت قائلة "مين يرضى يحبني أو ممكن أتزوج مرة ثانية"، حسب ما نقل الفارس
فما كان من الاعلامي إلا أن طلب يدها على الهواء، فوافقت، وفق قوله، ثم رقصا سوياً، مؤكدا أن هناك مقاطع مصورة سينشرها لاحقاً لتأكيد ما يقوله.
المرة الأولى
يذكر أن فرغلي كانت نفت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام سعيد خبر ارتباطها بالفارس. وأكدت أنه حينما اتفقا على التصوير، مساء الأحد، كانت هذه هي المرة الأولى التي تراه فيها، قائلة: "كيف يمكن لي أن أرتبط به بهذه الطريقة".
كما أوضحت أن الرقصة حدثت خلال كواليس التصوير، دون أن تعلم أن هناك كاميرا تصورهما!
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