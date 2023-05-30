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حورية فرغلي (أرشيفية)

رغم نفيها.. فيديو جديد لاعلامي عراقي عن ارتباطه بحورية فرغلي

دبي - العربية.نت
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خلال الساعات الماضية، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي والوسط الفني بخبر إعلان الإعلامي العراقي، نزار الفارس، ارتباطه بالفنانة المصرية حورية فرغلي.

ورغم نفي فرغلي الخبر، رد الفارس بفيديو جديد نشره على خاصية الستوري في إنستغرام، وكشف فيه أن الفنانة قالت له خلال تصوير برنامجه، إنها كبرت بالعمر ولا أحد يحبها، بسبب تشوهاتها وعمليات التجميل، مؤكدة أن حالتها النفسية تعبانة.

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كما تساءلت قائلة "مين يرضى يحبني أو ممكن أتزوج مرة ثانية"، حسب ما نقل الفارس

فما كان من الاعلامي إلا أن طلب يدها على الهواء، فوافقت، وفق قوله، ثم رقصا سوياً، مؤكدا أن هناك مقاطع مصورة سينشرها لاحقاً لتأكيد ما يقوله.

المرة الأولى

يذكر أن فرغلي كانت نفت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام سعيد خبر ارتباطها بالفارس. وأكدت أنه حينما اتفقا على التصوير، مساء الأحد، كانت هذه هي المرة الأولى التي تراه فيها، قائلة: "كيف يمكن لي أن أرتبط به بهذه الطريقة".

كما أوضحت أن الرقصة حدثت خلال كواليس التصوير، دون أن تعلم أن هناك كاميرا تصورهما!

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