سارة أبي كنعان: أتمنى التمثيل بجانب الفنان قصي خولي

تجسد الممثلة سارة أبي كنعان دور "تيما" في مسلسل "الثمن" الذي شاركت فيه نخبة من الممثلين من لبنان وسوريا، مثل باسل خياط ورفيق علي أحمد ورزان جمال، وغيرهم.

وكانت شخصية "تيما" "جديدة ومميزة"، وفق ما قالته الممثلة خلال حديث مع "العربية نت"، مشيرة إلى أنها كانت تعيش الأحداث في المسلسل كل يوم بيومه.

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وأضافت أن "الأجمل من كل هذا أن الدور كان مفاجئاً بالنسبة لي وغير متوقع، لأن النص لم يكن مكتوباً من قبل، وهذا الأمر شكّل لي تحدياً".

إلى ذلك، تطرقت إلى تعاونها مع باسل خياط فوصفته بالممثل "الشاطر والمجتهد"، لأنه يعيش الشخصية بتفاصيلها الصغيرة والكبيرة، ويؤدي دوره بشكل صحيح.

وتابعت في ذات السياق قائلة إن "زين" (وهو اسم باسل خياط في المسلسل) ما إن يصل إلى موقع التصوير حتى يكون تقمّص وعاش الدور تماماً بكل تفاصيله وبشكل صادق وحقيقي".

"النار بالنار" و"سفر برلك"

في موازاة ذلك، وحول المسلسلات التي تابعتها في شهر رمضان، كشفت أنها تابعت مسلسلي "النار بالنار"، و"سفر برلك"، مبدية إعجابها الكبير بشخصية الممثلة السورية كاريس بشار (بدور مريم في المسلسل الأول).

وأوضحت أن "كاريس جسدت دورها بكل احتراف، وكتبت تعليقاً على تويتر أشادت فيه بدور مريم، لأنها بدت واقعية وشفافة وصادقة، واللافت طريقة مشيها وحركة رجليها في المسلسل".





وسارة أبي كنعان التي وقفت خلال مسيرتها الفنية أمام العديد من الممثلين قالت، إن هناك أكثر من ممثل تتمنى الوقوف إلى جانبه يوماً ما في عمل درامي سوري لبناني مشترك، وأوضحت أن الممثل قصي خولي هو واحد من هؤلاء.