حورية فرغلي تتهم مديرة أعمالها: سرقت حساباتي على السوشيال

بعدما أثارت قصة ارتباطها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس ضجة خلال الأيام الماضية، عادت الفنانة حورية فرغلي لتتصدر المشهد، وهذه المرة بتوجيه اتهامات لمديرة أعمالها بسرقة حساباتها على مواقع التواصل لاجتماعي.

فقد اتهمت فرغلي مديرة أعمالها الأخيرة بالاستيلاء على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما نقلت مواقع إعلامية مصرية.

مادة اعلانية

وقالت الفنانة في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الثلاثاء، إن مديرة أعمالها تساومها من أجل إعادة حساباتها على مواقع التواصل مقابل الحصول على نصف مليون جنيه مصري.

كما أشارت إلى عدم مسؤوليتها عن المواد التي يتم نشرها على هذه الحسابات حالياً، وتابعت قائلة إن كل حساباتها مسروقة من قبل شركة معروفة، وأضافت "أنا معرفش هي ليه مش عايزة تفك العقد اللي بيني وبينها؟".

نصف مليون جنيه

وأوضحت فرغلي أن عقدها مع مديرة أعمالها ينص على دفع نصف مليون جنيه إذا أرادت فسخ التعاقد معها، مشيرة إلى أنها ترفض إعادة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تربطها بدفع قيمة فسخ العقد.

يذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي والوسط الفني ضجت خلال الأيام الماضية بخبر إعلان الإعلامي العراقي، نزار الفارس، ارتباطه بالفنانة المصرية حورية فرغلي، الأمر الذي نفته الأخيرة.