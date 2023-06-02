الفنان بيومي فؤاد يعتذر لزميله محمود حميدة.. أزمة فيلم "مطرح مطروح"

وجّه الفنان المصري بيومي فؤاد اعتذارا إلى زميله محمود حميدة، وأبدى ندمه بسبب حديثه عن فيلم كان المرشح الأول لبطولته، قبل أن يذهب العمل إلى حميدة في النهاية.

الاعتذار أعلنه بيومي فؤاد عبر برنامج "كواليس" الذي يعرض عبر شاشة "العربية"، وتمنى من زميله ألا يغضب، مشيرا إلى كونه فنانا يتحلى بالمبادئ والقيم، ووصفه بالفنان الحقيقي.

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وكشف بيومي فؤاد أنه أصر في البداية ألا يخبر محمود حميدة بهذه الأزمة الخاصة بفيلم "مطرح مطروح"، وهو الآن يثق تمام الثقة أن زميله لم يكن يعلم بقصة الفيلم، وما دار في كواليس الأزمة.

وقال إن حميدة نجم كبير وفنان عظيم، يتعلم الجميع منه داخل الوسط الفني، وشدد بيومي فؤاد على كونه حينما علم أن حميدة هو من يقوم بتصوير دوره، رفض الحديث عن تلك الأزمة.

وانتظر حتى انتهاء التصوير بالكامل ليعلن بعدها عن كواليس ما حدث معه من قبل المنتج محمد السبكي، لكنه ندم بعد ذلك على حديثه عن الأمر عبر وسائل الإعلام.

بيومي فؤاد الذي يتعاون للمرة الثانية مع ليلى علوي من خلال فيلم "شوجر دادي" يستعد للاحتفال بطرح فيلمه في دور العرض، ويأمل في نجاح التجربة مثلما حدث في فيلم "ماما حامل" الذي قدماه معا.

وظهرت أزمة فيلم "مطرح مطروح" في شهر رمضان الماضي، حيث أكد وقتها بيومي فؤاد أنه تعرض لأزمة صحية خطيرة حينما تعرض للغدر من قبل المنتج الذي قطع عهده معه، وأسند الفيلم إلى محمود حميدة.