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FILE PHOTO Dwayne The Rock Johnson poses upon arriving for the Time 100 Gala celebrating Time magazine's 100 most influential people in the world in New York, U.S., April 23, 2019. REUTERSAndrew Kelly
الممثل الأميركي دوين جونسون

بعد تسوية خلافه مع فان ديزل.. "ذا روك" يعود لـ"فاست آند فيوريس"

الممثل لوك هوبز كان قد رحل عن سلسلة أفلام الحركة الناجحة في 2021 بعد خلافات مع النجم فان ديزل

العربية.نت
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أعلن الممثل الأميركي دوين جونسون، الشهير باسم "ذا روك"، على تويتر الخميس عودته لتأدية دور "لوك هوبز" في فيلم لم يتحدد اسمه بعد من سلسلة "فاست آند فيوريس"، وذلك بعد رحيله عن السلسلة الناجحة في 2021 بعد خلافات مع النجم فان ديزل.

وقال جونسون في رسالة مصورة من هاواي مرتدياً طوقاً من الزهور "هوبز عائد إلى سلسلة فاست آند فيوريس".

فان ديزيل على ملصق أحد أفلام سلسلة فاست آند فيوريس (أرشيفية)
فان ديزيل على ملصق أحد أفلام سلسلة فاست آند فيوريس (أرشيفية)
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وأضاف: "الفيلم المقبل من فاست آند فيوريس الذي سترون فيه رجل القانون الأسطوري سيكون فيلم هوبز الذي سيمثّل فصلاً جديداً ممتعاً وتهيئة لفيلم فاست إكس: الجزء الثاني".

وحصدت السلسلة أكثر من سبعة مليارات دولار في شباك التذاكر عالمياً، ما يجعلها خامس أكثر سلسلة حصداً للإيرادات على الإطلاق.

وقال جونسون إنه سوى الخلافات مع ديزل. وقال في منشوره: "في الصيف الماضي، طرحت أنا وفان الماضي وراء ظهورنا. وسنتقدم بالأخوة والعزيمة، وسنعتني دوماً بالسلسلة والشخصيات والمعجبين الذين نحبهم".

وأوضح بطل فيلم "موانا" أنه يتمتع "بعقلية الجمهور أولاً" حينما يتعلق الأمر بمسيرته الفنية، وأعرب عن محبته لعائلة "فاست" بأكملها.

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