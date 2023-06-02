بعد تسوية خلافه مع فان ديزل.. "ذا روك" يعود لـ"فاست آند فيوريس"
الممثل لوك هوبز كان قد رحل عن سلسلة أفلام الحركة الناجحة في 2021 بعد خلافات مع النجم فان ديزل
أعلن الممثل الأميركي دوين جونسون، الشهير باسم "ذا روك"، على تويتر الخميس عودته لتأدية دور "لوك هوبز" في فيلم لم يتحدد اسمه بعد من سلسلة "فاست آند فيوريس"، وذلك بعد رحيله عن السلسلة الناجحة في 2021 بعد خلافات مع النجم فان ديزل.
وقال جونسون في رسالة مصورة من هاواي مرتدياً طوقاً من الزهور "هوبز عائد إلى سلسلة فاست آند فيوريس".
وأضاف: "الفيلم المقبل من فاست آند فيوريس الذي سترون فيه رجل القانون الأسطوري سيكون فيلم هوبز الذي سيمثّل فصلاً جديداً ممتعاً وتهيئة لفيلم فاست إكس: الجزء الثاني".
وحصدت السلسلة أكثر من سبعة مليارات دولار في شباك التذاكر عالمياً، ما يجعلها خامس أكثر سلسلة حصداً للإيرادات على الإطلاق.
وقال جونسون إنه سوى الخلافات مع ديزل. وقال في منشوره: "في الصيف الماضي، طرحت أنا وفان الماضي وراء ظهورنا. وسنتقدم بالأخوة والعزيمة، وسنعتني دوماً بالسلسلة والشخصيات والمعجبين الذين نحبهم".
وأوضح بطل فيلم "موانا" أنه يتمتع "بعقلية الجمهور أولاً" حينما يتعلق الأمر بمسيرته الفنية، وأعرب عن محبته لعائلة "فاست" بأكملها.
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