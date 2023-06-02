هل يأكل أحمد العوضي الكبدة بدمها؟.. ياسمين عبد العزيز مصدومة

ردة فعل غريبة أبدتها الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز تجاه زوجها الفنان أحمد العوضي، بسبب تصرف الأخير خلال لقاء تلفزيوني قام بتصويره مؤخرا.

القصة بدأت حينما نشر العوضي صورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو يمسك بقطعة من الكبدة النيئة خلال تصوير برنامج تلفزيوني.

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احمد العوضي تعليق ياسمين عبد العزيز

وعلق العوضي على الصورة قائلا: "كبدة نيئة بدمها.. حصريا مع صاحبة السعادة قريبا"، في إشارة إلى ظهوره خلال لقاء تلفزيوني مع الفنانة المصرية إسعاد يونس.

الصورة أوحت للجميع انه يأكل الكبدة بهذه الطريقة دون تسويتها، وهو ما سيظهر في البرنامج حين يعرض، ما شكل صدمة كبيرة لكافة متابعيه.

الغريب أن الأمر مثل صدمة إلى زوجته ياسمين عبد العزيز نفسها، التي عادت بعد ساعات من نشر الصورة لتعلق: "ايه ده!!.. طلقني".

الثنائي الفني اعتادا على أن يتفاعلا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة أنهما يظهران أيضا معا في الأعمال الفنية التي تعرض مؤخرا، الأمر الذي اجتذب إعجاب الجمهور.

غير أن البعض وجّه إلى الثنائي نصيحة بضرورة الانفصال الفني خلال الفترة المقبلة.