فنانة مصرية شابة تعتزل التمثيل.. وهذه هي الأسباب

نبأ مفاجئ وصادم أعلنت عنه الفنانة المصرية ميرهان حسين، التي قررت الاعتزال وعددت ما تشعر به من ظلم داخل الوسط الفني وعدم تقدير لموهبتها.

وكشفت الفنانة من خلال رسالة مطوله نشرتها عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابها على "انستغرام" عن قرارها، مؤكدة أنها في إجازة مفتوحة من مواقع التواصلوالمجاملات والالتزامات، وأنها لا تريد شيئا من أحد، ولا يطالبها الآخرون بأي التزامات.

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وتابعت رسالتها بكونها لا تريد تقديرا في عملها أو في حياتها، موجهة الشكر إلى من يحبونها، أما من يكرهونها فطالبتهم بألا يضعونها في حساباتهم، حتى تستطيع مواجهة الحياة الظالمة.

وبعدها كشفت ميرهان عن كونها تعبت وتشعر بعدم التقدير لشخصيتها وموهبتها، وأنها لم تعتد البقاء في مكان لا يقدرها، لذلك اتخذت قرارا بالاعتزال.

وسردت الفنانة الأسباب التي دفعتها لهذا القرار، ومنها تقديم أدوارا فنية لا تشبهها ولا تشبع موهبتها، ولا تستغل إمكانياتها الفنية، خاصة وأنها حاصلة على العديد من الورش التمثيلية، وتمتلك موهبة التقليد وكذلك الغناء.

وقال الفنانة إن الجمهور يبلغها عندي أي مقابلة في رغبتهم برؤيتها في أدوار أكثر تناسب موهبتها الكبيرة.

واعترفت أنها تشعر بالتعب في نهاية الطريق ولم تعد تسعد بجملة "أنت مظلومة"، لذلك لن تعرض موهبتها على من لا يقدرها ولا يراها، معتبرة أن الوسط يعج بالمصالح والشللية وأمور تتعلق بمن تزوج من أو يرتبط بصداقة شخص آخر، دون النظر إلى الموهبة.