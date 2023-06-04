محمد رمضان يكشف: صلاح صديقي جداً وبنتكلم على طول

كشف الفنان المصري محمد رمضان عن أصدقائه المقربين من الشخصيات العامة، وأبرزهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، واللاعب المصري الدولي محمد صلاح، هدّاف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم.

وفي برنامج على قناة "الشرق"، قال إن معظم أصدقائه يعملون في مجالات مختلفة، لا سيما في مجال الأعمال، كرجل أعمال، أو تاجر حديد كبير، أو مقاول كبير وغيرهم.

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كما أضاف أنه يتشرف بصداقة ساويرس، مردفاً أيضاً أن "المهندس محمود الجمال صديقي جداً، وأتشرف بصداقته بعيداً على إني ساكن في الكومبوند الخاص به، لكن من وقت لآخر بزوره وأتحدث معاه".

فيما أكد أن علاقة صداقة قوية تجمعه بهدّاف ليفربول، موضحاً: "محمد صلاح صديقي جداً وبنتكلم على طول يمكن الناس متعرفش ده، وعاملين لبعض فولو على إنستغرام قبل صعود مصر لكأس العالم".

كان محباً للقراءة

إلى ذلك، تحدث محمد رمضان عن تفاصيل حياته قبل احتراف التمثيل، حيث كشف أنه كان طفلاً محباً للقراءة بشكل كبير.

وأوضح أنه بدأ من حي المنيب محافظة الجيزة، لافتاً إلى أن المنطقة التي ولد فيها شكلت جزءاً كبيراً في شخصيته، وفي خياله.

كما أكد أن "بيتي وأبويا وأمي شكلوا جزءاً كبيراً من شخصيتي ورؤيتي وتفكيري في المستقبل".

كذلك أضاف أن "أخويا وأختي خريجين أداب فلسفة، فعايش مع اتنين فلاسفة، والفلسفة هي البحث عن الحقيقة، فالكتب المتناثرة حولي، وكنت بحب القراءة جداً، كانت بتخليني أغوص وأعيش فيها".

فيما ختم قائلاً إن "أخويا كان بيجب كتاب الأيام لطه حسين، إيمان أختي كانت عاشقة للقراءة، وأبويا رجل مثقف كان يقرأ الجرائد بشكل يومي، فكل ده شكل جزءا كبيرا في شخصيتي".