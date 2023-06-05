"عينيا ليك".. محمد رمضان يحقق حلم مصري بالزواج

في بادرة إنسانية جديدة، استجاب الفنان محمد رمضان لنداء رجل يبلغ من العمر 48 عاما يدعى أحمد عبد الرحمن وشهرته حمادة السبيتي، من محافظة الدقهلية، طلب منه مساعدته في الزواج نظراً لضيق ذات يده .

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بأخبار "المنزلة" بمحافظة الدقهلية مقطع الفيديو الخاص بالرجل وهو يناشد محمد رمضان لمساعدته، وعلى الفور استجاب رمضان، وكتب معلقًا على الفيديو: اللي أنت عايزه أنا عينيا ليك، ابعت لي كل بياناتك ورقم تليفونك على الخاص وهتواصل معاك على طول، وربنا يجعلني سبب بسيط في مساعدتك وإسعادك يا رب.

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تبرعات بعد "أزمة الدولارات"

وقبل أسابيع، كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، تفاصيل تواصل الفنان محمد رمضان معه لمساعدة حالات مرضية من غير القادرين، لافتا إلى أنه رفض توجيه نقد للفنان المثير للجدل بعد نشر صورة له وبجانبه دولارات، معلقا: "حسيت لو شتمت مش هستفيد حاجة".

وأضاف خلال لقاء على إحدى الفضائيات المصرية، أنه كان يبحث عن النقطة الإيجابية من الموقف، موضحا أن رمضان تواصل معه واتفقا على مساعدة عدد من المرضى، لافتا إلى أن والدته هي من تشجعه على التبرع.

وأشار إلى أنهم حددوا حالة معينة لمساعدتها نظرا لتأخر حالتها، مضيفا: "محمد رمضان تواصل مع الحالة بنفسه، وصحاها من النوم، ومكنتش مصدقة وبكت من السعادة، وقالت خلاص خفيت.. ورمضان طمنها أنه سيساعدها".

آخر أعماله

وكان أخر اعمال الفنان محمد رمضان هو فيلم هارلي ، والذى شاركه فى البطولة عدد من الفنانين أبرزهم محمود حميده ومي كساب وأحمد داش ومي عمر ، وعرض ضمن الأعمال السينمائية التى عرضت في موسم الفطر المبارك

وينتظر جمهور رمضان في عيد الأضحى المقبل 2023، فيلم "ع الزيرو" ويشاركه البطولة نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي وشريف دسوقي، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.