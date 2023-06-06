رحل بشكل مفاجئ.. هذا سبب وفاة ملحن مصري عن عمر 39 عاماً

بعد رحيله بشكل مفاجئ، حسمت نقابة المهن الموسيقية في مصر الأنباء التي تداولها بعض المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بأن وفاة الملحن الشاب محمد النادي عن عمر 39 عاماً كانت بسبب الحزن وقلة العمل والمال.

ونعت النقابة برئاسة الفنان مصطفى كامل، محمد النادي في بيان رسمي، وأكد الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسمها، أن وفاة الملحن كانت طبيعية، مؤكدا أنه فارق الحياة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.

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من جانبه؛ رد الشاعر محمد عاطف على ما تداوله متابعون بشأن وفاة صديقه الشاعر محمد النادي، قائلا: "يا ناس يا محترمين.. اذكروا محاسن موتاكم، عرفتوا منين أن محمد النادي مات بسبب الزعل والقهر والوحده وقلة الشغل والفلوس، النادي طول عمره فنان فرفوش وجدع وابن ناس جدًا ومستور أوي".

وأضاف: "يمكن مشتغلناش مع بعض كتير بس إحنا أصحاب من 20 سنة وعلى اتصال دايمًا لحد من أسبوع تقريبًا.. في كلمة حلوة تتقال أهلًا وسهلًا مفيش خلاص".

وكان الشاعر خالد تاج الدين أعلن نبأ الوفاة، دون الافصاح عن أي تفاصيل إضافية. إذ شارك متابعيه على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، صورة للملحن الراحل وعلق عليها قائلا: البقاء والدوام لله الملحن محمد النادي في ذمة الله".

يذكر أن النادي ملحن مصري من مواليد الإسكندرية في 16 أغسطس 1984 تميز بالعديد من الأعمال، ومن أبرز ألحانه: أغنية "معاك قلبي" للفنان عمرو دياب، وأيضا "يانا يامافيش" كأول تعاون مع الفنان تامر حسني، كما تعاون أيضا مع الفنان محمد حماقي في عدد من أغانيه.

كما تعاون مع العديد من المطربين والمطربات في مصر و الوطن العربي من بينهم مصطفى قمر، وأنغام، وأصالة، ومدحت صالح، وعلي الحجار، وإيهاب توفيق، وهشام عباس، ونوال الزغبي، ونانسي عجرم، وعبد الفتاح الجريني، وحمادة هلال، وهيثم شاكر، وتامر عاشور، وبلال، وأحمد سعد، ومحمد نور، ورامي جمال، ومحمد محسن، ومحمد شاهين، وراندا حافظ وغيرهم.