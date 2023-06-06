اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سهر الصايغ وخطيبها السابق
سهر الصايغ وخطيبها السابق

فنانة مصرية تنفصل عن خطيبها بعد 6 أشهر.. وهذا ما دعت الله به

سهر الصايغ كتبت في نبأ الانفصال: "اللهم ارزقه خيرا مني.. وارزقني خيرا منه"

القاهرة- أحمد الريدي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بشكل مفاجئ أعلنت الفنانة المصرية الشابة سهر الصايغ نبأ انفصالها عن خطيبها الطبيب صلاح عثمان، بعد خطوبة دامت 6 أشهر فقط.

سهر الصايغ كشفت عن النبأ عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت صورة تعبر عن حالتها الاجتماعية في الوقت الحالي باعتبارها عزباء .

مادة اعلانية

وبعدها توجهت بالدعاء لخطيبها السابق قائلة: "اللهم ارزقه خيرا مني.. وارزقني خيرا منه"، لتعلن بعدها الأمر قائلة: "تمت فسخ خطوبتي.. فعسى الله أن يبدلنا خيرا".

سهر الصايغ اكتفت بهذه الكلمات ولم تفصح عن الأسباب التي أدت إلى الأمر، رغم سؤال البعض عن الأسباب، خاصة أنها كانت حديث الوسط الفني بعد الإعلان عن خطوبتها في شهر ديسمبر الماضي.

واختارت سهر الارتباط بزميلها في مجال الطب الذي درسته، بعيدا عن الوسط الفني الذي عرفها الجمهور من خلاله، ونشرت وقتها الصور الخاصة بحفل الخطوبة لتفاجئ الجميع بهذه الخطوة.

"تخريب متعمد".. الكرملين يحمل أوكرانيا مسؤولية تدمير سد كاخوفكا العرب والعالم روسيا و أوكرانيا "تخريب متعمد".. الكرملين يحمل أوكرانيا مسؤولية تدمير سد كاخوفكا

سهر حذفت كافة الصور التي تجمعها بخطيبها السابق، كما حذفت المنشور الذي كتبته بعد الإعلان عن خطوبتها، ووجهت من خلاله الشكر لكل من هنأها وتمنى لها الخير.

ويأتي نبأ فسخ الخطوبة وسط موجة انفصال يشهدها الوسط الفني مؤخرا، بعد الإعلان عن طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل، ودخول مطرب المهرجانات حسن شاكوش في أزمة مع زوجته وانفصاله عنها، كما أعلنت الفنانة بشرى طلاقها بعد زواج دام لـ 3 سنوات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
اشتعال الصدام بين الغرب والشرق على ثروات القطب الشمالي المتجمد اشتعال الصدام بين الغرب والشرق على ثروات القطب الشمالي المتجمد
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط