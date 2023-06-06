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الفنان القدير حسن يوسف والفنان الراحل توفيق الدقن
الفنان القدير حسن يوسف والفنان الراحل توفيق الدقن

"كان بيهزر" .. أول رد من أسرة توفيق الدقن على تصريحات حسن يوسف الصادمة

قال إن أبناء الدقن قرروا أن يبعدوا والدهم عن تعاطي الخمور، وقاموا بتصويره دون أن ينتبه وهو مخمور

العربية.نت
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رد المستشار ماضي الدقن، نجل الفنان الراحل توفيق الدقن على تصريحات الفنان حسن يوسف، خلال ندوة تكريمه بـ"قصر السينما" التي أقيمت هذا الأسبوع، حيث وصف الأخير الدقن بالإدمان على الخمر، مما أثار حالة من الجدل لاسيما على مواقع التواصل في مصر، إلا أن نجل الدقن أكد أن الفنان القدير حسن يوسف، لم يقصد الإهانة لوالده، بل إنه كان يمازحه خلال تكريمه.

وقال حسن يوسف، أثناء الندوة التي حضرها المستشار ماضي الدقن، إن أبناء الدقن قرروا أن يبعدوا والدهم عن تعاطي الخمور، وقاموا بتصويره دون أن ينتبه وهو مخمور، وعندما استيقظ طالبوه بأن يشاهد الفيديو، فاستاء مما فعله وتفوه به، ومنذ هذه اللحظة قرر الابتعاد عن شرب الخمور.

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حسن يوسف أثناء الندوة
حسن يوسف أثناء الندوة

وبحسب ما نقل عنه موقع "القاهرة 24"، علّق نجل توفيق الدقن على التصريحات ووصف حسن يوسف بأنه "فنان عبقري وممثل لا يعوض.. أحترمه وأحترم كل كلمة قالها، ومفيش أي خلاف بينّا.. أستاذ حسن كان بيهزر، وفي احترام بينّا.. هو لم يخطئ كان بيهزر معايا يوم تكريمه، ولو هيتكرم 100 مرة في اليوم هاجي له، كل الاحترام والتقدير له، دا رجل علم من أعلام السينما، ومقالش حاجة كان بيهزر".

وأضاف بالقول: "أستاذ حسن قالي ازيك يا سيادة المستشار وقال على والدي إنه فنان عبقري، ولم يخطئ، وبهنيه بتكريمه، الأستاذ حسن على راسي، لم يخطئ هو فنان في منتهى الأدب والتدين والعظمة".

الفنان الراحل توفيق الدقن في شبابه
الفنان الراحل توفيق الدقن في شبابه

وشارك الفنان توفيق الدقن في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، واشتهر بأداء أدوار الشر، حيث لقّبه البعض بـ"شرير السينما المصرية".

وخلال ندوة لتكريمه في "قصر السينما"، تحت رعاية وزارة الثقافة وبإشراف الفنان تامر عبدالمنعم، وسط حضور ابنته والمخرج عادل عوض، والكثير من أصدقائه المقربين، تحدث الفنان القدير عن ذكرياته مع كبار النجوم، وروى عدة مواقف أثناء رحلته الفنية الكبيرة.

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كما تحدث عن زميلته الفنانة الراحلة سعاد حسني، وقال إنها كانت زميلته في المدرسة، وفي نفس الفصل الدراسي، وكان قريبا منها جدا، مؤكداً أنها لم تكن تفكر كثيرا قبل اتخاذ أي قرار، وكان دائما يطلب منها التريث والتمهل، "لكنها لم تكن تستجيب للنصيحة".

وحول التصريح الأخير لنجله، الفنان عمر حسن يوسف، و الذي تحدث فيه عن ترحيبه بتقديم مشاهد قبلات في السينما، وأن والده لم يعترض على ذلك، قال حسن يوسف ضاحكا: "طبعا موافق"، مضيفا باللهجة العامية المصرية: "أبوه ياما باس في الأفلام، اشمعنى هو هقول له لأ، خليه يدوق؟".

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