شذى حسون تقتحم سوق الغناء المصري وتفصح عن حلم عمرها

مع وجودها في السوق الغنائي بالوطن العربي منذ فترة، إلا أنها احتفلت مؤخرا بدخولها سوق الغناء المصرية عندما طرحت أغنيتها الأخيرة "حلم عمري" باللهجة المصرية في ألبومها الأخير، والتي احتفلت بإطلاقها خلال الأيام القليلة الماضية، لتؤكد المطربة العراقية شذى حسون في حوارها مع موقع "العربية.نت" سعادتها بالتواجد في مصر والتي تعتبرها بلد الفن والجمال ومنبع الموسيقى والطرب الحقيقي.

كيف تشعرين وأنتِ متواجدة بمصر بأول أغنية لك؟

سعيدة بالتواجد في مصر، فلها مكانة خاصة بقلبي، فهي بلد الفن والجمال ومنبع الموسيقى والطرب الحقيقي، ومنذفترة كبيرة لم أحضر إلى القاهرة، وابتعدت عنها لفترة ولكن عدت إليها من خلال انطلاقة جديدة بألبوم جديد أغلب أغنياته مصرية، وأحببت أن تكون أول أغنية أطرحها هي "حلم عمري" وهي أغنية مصرية، فأنا أعلم مدى أهمية مصر ومكانتها الفنية والموسيقية، فمصر هوليوود الشرق وبها نجوم ومحترفون بكافة المجالات الموسيقية.

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ولكن كان لك تجربة من قبل في الغناء بالمصري؟

كانت تجربة وحيدة بالغناء بالمصرية وذلك فور خروجي من "ستار أكاديمي"، بعنوان "كلمة حلوة"، وتعاونت فيها مع محمد قماح، لكنها لم تحقق الصدى المطلوب، فأنا متمكنة من الغناء باللهجة المصرية، لأني تربيت وعشقت الأغاني والطرب المصري منذ الصغر.

لماذا تأخرتِ بالغناء بمصر؟

كل شئ في وقته حلو، وهناك أشخاص يبدأون مشوارهم الفني في مصر وأنا أريد أن أختمه بمصر، فأي فنان في مسيرته لابد أن يكون عنده بصمة في مصر، وأنا قررت أن أقدم أغاني مصرية، وأغنية "حلم عمري" هي أولى أغنياتي باللهجة المصرية وصورت الكليب في بيروت، وأحضر لأغاني مصرية أخرى فهناك أغنية باسم "على ما أظن"، وأستعد لتقديم أعمال مصرية من ألحان رامي صبري، فالجمهور المصري في الحقيقة ذوّاقين وسميعة والإعلام المصري قوي جداً، وأنا أحببت أن أكون بين المصريين لأعرف الصدى الذي يشعرون به ليس فقط في مصر ولكن في كل الدول العربية.

بالرغم من أن الأغنية مصرية ولكنك قمت بتصويرها في لبنان؟

بالفعل ارتبطت بتصوير كليب الأغنية في لبنان لحب العمل مع المخرج فادي حداد، وإن شاء الله سيكون هناك تصوير أغاني كثيرة في مصر، وأتمنى التعرف على مخرجين كليبات مصريي، فأنا أتمنى التعاون مع المخرج محمد سامي في فيديو كليب، فلقد تعاونت معه من قبل في إخراج بعض الكليبات، لذلك أتمنى أن أتعاون معه مجددا، لكن لا أعلم هل من الممكن أن يعود لإخراج الكليبات مرة أخرى أم لا.

ومن هم الفنانون في مصر الذين تحبينهم؟

مصر مليئة بالأصوات الجميلة ونجوم كبيرة، مثل عمرو دياب وحماقي وتامر حسني ورامي صبري، كلهم مطربون أحبهم كثيرا وأنا أحب صوت محمود العسيلي جدا، كما تعلمت من فنانين الزمن الجميل، مثل شادية وبحب صوت فيروز وهي فنانة لا تقارن، وكتير بتأثر بصوتها وموسيقتها وبحب فضل شاكر ومروان خوري.

وكيف حال التمثيل معك؟ وهل تنوين المشاركة في أعمال مصرية؟

مثلت من قبل في مسلسلين أحدهما عراقي والآخر خليجي، وكانت الأدوار درامية، وتلقيت عروضًا للتمثيل في مصر أثناء تواجدي وأنا في مرحلة قراءة السيناريو، وأحب أن يعطيني الدور الذي سأقدمه حقي وليس مجرد تمثيل فقط.

وهل هناك فنانون تحبين العمل معهم من مصر بشكل خاص؟

بالتأكيد فأنا أتمنى التمثيل مع النجم تامر حسنى وأنا بحبه جدًا في أعماله السينمائية وبحبه جدًا في أعماله الكوميدية، وأتمنى أيضا التمثيل مع محمد رمضان وهو صديق مقرب وممثل ذكي جدًا، كما أنني أتمنى تقديم دويتوهات مع عدد كبير من المطربين في مصر، أبرزهم عمرو دياب ومحمد حماقي وتامر حسني ومحمد رمضان، فهم أهم وأبرز النجوم في الوطن العربي ومصر حالياً.

وما هي أبرز الأصوات التي تؤثر فيكِ؟

أنا عاشقة لشيرين عبدالوهاب، وأري أنها صوت مصر، ولقد تأثرت بالنجمة اللبنانية فيروز، كما أحب فضل شاكر ومروان خوري، والكثير من الأصوات في الوطن العربي.

وماهي حكاية المهرجان الذي سيقام بالعراق ؟

هو مهرجان فني سيكون اسمه "عراق أواردز" وهو أول مهرجان عربي يتم خلاله تكريم الفنانين، وتوزيع الجوائز ويقام بمدينة بغداد، وستتكون لجنة التحكيم من فنانين ومبدعين من مصر والعراق ولبنان وكل الدول العربية، وسيكون هناك متخصصون، وأنا سعيدة جدًا أن كل فنان دعيته للمهرجان وبمجرد علمه بأنه سيقام بالعراق تكون فرحته كبيرة جدا، فلابد أن نغير وجهة النظر للجميع من الناحية الأمنية، فالعراق أصبح بلد أمن وسلام، والوضع تحسن كثيرا عن من قبل.

وسيشهد المهرجان حضورا كبيرا من نجوم الفن في الوطن العربى الذين سيتم تكريمهم خلاله، فهذه ستكون المرة الأولى الذى سيكرم فيها الفنان العراقى فنانوا الوطن العربي، كما سيتم منح الجوائز لأفضل الأعمال السينمائية والغنائية التي لاقت نجاحاً خلال عرضها.

وما هو حلمك في الحياة؟

أسعى طوال حياتي إلى تحقيق حلم عمري وهو إقامة أكاديمية غنائية تجمع فيها مواهب مختلفة من كل الوطن العربي ونسعى أن صوتهم يوصل للجمهور.