أتعود حلا شيحة للفن؟.. نقيب الممثلين: سأعرض الأمر على هؤلاء

الجدل الخاص بالفنانة المصرية المعتزلة حلا شيحة يعود مجددا، بعد حديث نقيب الممثلين أشرف زكي عن عودتها إلى التمثيل مرة أخرى.

عودة جديدة

حيث كانت آخر تجاربها في فيلم "مش أنا" بصحبة الفنان تامر حسني، قبل أن تتزوج من الداعية معز مسعود، وتعلن ابتعادها للمرة الثانية عن الوسط الفني، وغضبها من المشاهد التي ظهرت فيها خلال أحداث الفيلم.

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لكنها عادت للظهور بعد التخلي عن حجابها، مع ظهور أقاويل تتحدث عن عودتها إلى التمثيل من جديد، وهو الأمر الذي أجاب عنه نقيب الممثلين أشرف زكي.

"ليس قراري وحدي"

حينما ظهر في لقاء تلفزيوني وتلقى سؤالا حول عودة حلا شيحة إلى التمثيل، وهو ما أجاب عنه بكون الأمر لا يتعلق به هو وحده، حيث أكد من قبل أنه سيعرض الأمر على الجماعة الفنية بأكملها من أجل معرفة رأيهم حول هذه الخطوة.

وأشار نقيب الممثلين إلى أن الجماعة الفنية ترحب بعودة حلا شيحة من جديد، خاصة أنهم يتعاملون معها باعتبارها ابنتهم، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا من حلا شيحة تخبره فيه برغبتها في الجلوس معه عقب عودتها.

تلك التصريحات ردت عليها حلا شيحة عبر حسابها على "إنستغرام"، موجهة الشكر إلى البيت الكبير نقابة الممثلين، وإلى كل من يدعمها ويساندها.

"أصعب 4 سنوات"

وكشفت حلا شيحة عن كونها عاشت أصعب 4 سنوات في حياتها، ولكنها مع كل لحظة ألم كانت تتعلم فيها الصبر، وتزداد قوة وعزيمة وإصرار على الخروج من المحن.

وفي نهاية رسالتها وجهت حلا شيحة الشكر إلى جمهورها وإلى زملائها الداعمين لها، وإلى كل من تحملها وأحسن الظن بها، واعتذرت عما بدر منها من كلمات في وقت حرج، ولكنها لم تقصد بها الإساءة إلى أي شخص.

وأنها لا تحمل إلا الحب وتتمنى الخير للجميع، وطلبت من بعض المعلقين لديها التوقف عن التنمر والإيذاء لها ولأسرتها، وهو الأمر المستمر منذ 4 سنوات.