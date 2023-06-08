رياح الفضول تهب مجدداً.. هل ارتبطت شاكيرا بلويس هاميلتون؟
مرة جديدة هبت رياح الفضول حول المغنية الكولومبية شاكيرا، إذ تزامنت زيارتها لبرشلونة مع سباق الجائزة الكبرى الإسبانية للفورمولا 1.
فبمجرد وصولها إلى برشلونة ذهبت لمشاهدة السباق على حلبة Montmelo، وفق صحيفة Marca الإسبانية.
ليست المرة الأولى
فيما زاد ذلك من الشائعات الرومانسية التي تلاحق شاكيرا والسائق البريطاني لويس هاميلتون، مع الأخذ في الاعتبار أنها ليست المرة الأولى التي ترصدهما عدسات الكاميرات، حيث قضيا وقتاً معاً خلال سباق Miami Grand Prix.
وبعد السباق خرجا لتناول العشاء، وذهبا للإبحار مع مجموعة من الأصدقاء في ميامي بيتش باليوم التالي.
لا تتجاوز الصداقة الجيدة
يأتي ذلك على الرغم من أن هناك مصادر تفيد بأن العلاقة بين شاكيرا وهاميلتون لا تتجاوز الصداقة الجيدة.
فبحسب مجلة Vanitatis، صرح مصدر مقرب من المغنية الكولومبية أن "شاكيرا وهاميلتون صديقان منذ فترة طويلة"، لافتاً إلى أن "الناس لا يعرفون عدد أصدقاء شاكيرا وكم منهم مشهور، سوف يُفاجأون".
يذكر أنه منذ فترة والشائعات الرومانسية تطارد شاكيرا، حيث تم ربط اسمها بالممثل الأميركي توم كروز ولاعب كرة السلة الأميركي جيمي باتلر.
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