إطلالة تقلب التواصل للفنانة المصرية سماح أنور

أثارت الفنانة المصرية سماح أنور الجدل بعد إطلالتها المثيرة للجدل والتي نشرتها عبر صفحتها في فيسبوك.

وظهرت سماح أنور في الإطالة التي نشرتها بمنظر يشبه إلى حد كبير شخصية الفنانة المصرية "لوسي" في دور "هند بنت الأحمر" في الجزء الثالث من مسلسل "المداح" والذي تم عرضه في رمضان الماضي.

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يذكر أنها ليست المرة الأولى للفنانة سماح أنور إثارتها للجدل، حيث شنت هجوما على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق على أصحاب العقارات بعدما رفض مالك العمارة التي تسكن فيها بأن يضع لافتة باسم والديها وهم الكاتب أنور عبد الله والفنانة سعاد حسين، وقالت بأنها تقدمت بشكوى ضد صاحب العقار.

يشار إلى أن سماح أنور من مواليد 22 أبريل عام 1965، وولدت في أسرة عاشقة للفن، وشاركت في حوالي 70 فيلماً بينها "شياطين الشرطة" و"نساء صعاليك" و"حالة تلبس".

كما شاركت في حوالي 40 مسلسلاً أبرزها على الإطلاق "ذئاب الجبل".