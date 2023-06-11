الفنانة نجوى كرم: يشرفني أن أكون مطربة "شعبية وطنية"

أطلقت الفنانة نجوى كرم ألبوماً غنائياً بعنوان "كاريزما"، تضمن عدداً من الأغنيات المتنوعة بمواضيعها المختلفة بالأنماط الموسيقية، وتستعد لإحياء حفلات فصل الصيف في لبنان وعدد من الدول العربية، تحدثت عن كل ذلك وعن أخبار أخرى في حوار مع العربية.نت.

وقالت الفنانة اللبنانية إنها تهدي أغنية "زعلك صعب" التي يتضمنها ألبومها الجديد إلى أمها ، لأن هذا "الزعل" يقتلها ولا يمكن أن تسمح بحصوله، أما أغنية "كاريزما"، وهي عنوان الألبوم، فتسميتها تعود إلى أن الكاريزما تهمها كثيراً وهي تشكّل، برأيهاً، 50% من الحضور والإعجاب والتأثير على الأشخاص.



نجوى كرم نجوى كرم

مادة اعلانية

وأضافت أنها لا تخشى ألا تأخذ أغنيات الألبوم حقها، فهي ترى أن لديها مسرحا لائقا ويحصل تبادل بينها وبين الجمهور خلال الحفلات، وبرأيها فإن المسرح بحاجة لهذا الكمّ من الأغنيات، وهي أطلقت ألبوماً جديداً ومختلفاً ليشعر الجمهور أنها جددت ولوّنت، لافتة إلى أن أغنيات الألبوم هي التالية "عشر دقايق"، "مغرومة بحالي"، "زعلك صعب"، "إني اشتقتلو"، "بحبك حب"، "شغّل موسيقى".

وأشارت صاحبة أغنية "أنا ما فيي" أن لها الشرف أن تكون مطربة "شعبية وطنية" من الطراز الأول، وهذا يعني، وفق مفهومها، أنها قريبة من الناس، من الشعب، وأن أغانيها متداولة.

ولفتت أيضاً إلى أنها تهتم بشؤون الأهل المسنين منذ أن كانت صغيرة، فهم يعنون لها الكثير ويجب مداراتهم وتدليلهم لأنهم يتعبون في تربية أولادهم الذين يجب عليهم إكرام أهاليهم وعدم وضعهم في دور العجزة.

ولأن في جعبتها العديد من الحفلات التي ستحييها في عدة دول عربية كالسعودية والكويت ومصر والمغرب وسوريا والأردن، تحدثت نجوى كرم عن السعودية واعتبرت أنها محط أنظار الناس وهي "مفاجأة العالم العربي حالياً، متوهجةً بما تقدمه ومبهرة بتطورها".