خروج فيلم محمد رمضان من سباق عيد الأضحى.. لماذا؟

يبدو أن قطار الفنان المصري محمد رمضان الفني سيتوقف قليلا، بعد قرار الشركة المنتجة خروج فيلمه الجديد "ع الزيرو" من سباق عيد الأضحى الذي ينطلق بعد نحو أسبوعين.

وكان الفنان المصري يراهن على نجاح لا يتوقف، بعد أن قدم مسلسل "جعفر العمدة" في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وفي موسم عيد الفطر السينمائي أطل من خلال فيلم "هارلي" الذي تصدر الإيرادات في شباك التذاكر.

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ورغم تواجده في موسمين متتاليين، إلا أنه قرر التواجد من خلال فيلم جديد يحمل اسم "ع الزيرو" يشارك في بطولته مع نيللي كريم، ومن إخراج ماندو العدل، فيما يتولى كتابته مدحت العدل.

ورغم العمل على قدم وساق في تصوير الفيلم، فإن قرارا مفاجئا من الشركة المنتجة، أُعلن من خلاله عن خروج الفيلم من سباق موسم عيد الأضحى، حيث أصدرت الشركة بيانا أكدت من خلاله أن تصوير الفيلم لم يتم الانتهاء منه، كما أن هناك أعمال مونتاج وموسيقى تصويرية ومكساجا.

وفي ظل رغبة الشركة المنتجة وبطل العمل محمد رمضان في تقديم عمل فني على مستوى لائق، اتخذ قرارا بتأجيل عرض العمل لأجل غير مسمى، وذلك من أجل توحيد عرض الفيلم في دور العرض داخل وخارج مصر، وهو ما تم التوافق عليه في النهاية.

الشركة طرحت البيان عبر حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا، الأمر الذي تفاعل معه محمد رمضان، وعلق قائلا "ثقة في الله نجاح يليق بالجمهور العظيم".