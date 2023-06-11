شريف منير: مشاركتي في فيلم "يوم 13" رزق ونصيب

ابتعد عن معشوقته السينما لفترة طويلة منذ أن قدم فيلم "من 30 سنة" مع صديقه المخرج عمرو عرفة وتأليف أيمن بهجت قمر، ليعود كضيف شرف في فيلم "الممر" عام 2019 بشخصية ضابط، ومنذ ذلك الوقت لم يقابل معشوقته إلا في موسم العيد الصغير الماضي من خلال فيلم "13 يوم" والذي أكد في حواره مع موقع "العربية.نت" أنه حصل علي دوره في هذا الفيلم بالصدفة أو بمعني أدق كما قال النجم شريف منير" رزق ونصيب" وهو ما كشف عنه، وعن تفاصيل مشاركته ودوره في هذا العمل الذي يعد أول فيلم 3D في مصر والعالم العربي، كما أنه تحدث عن أعماله الجديدة في السينما والدراما التليفزيونية.

*حدثنا عن تجربة فيلم "يوم13" خاصة وإنك بعيد عن السينما من 2019؟

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"يوم 13" تجربة جديدة ومختلفة لم أقدمها من قبل، فهو أول فيلم ثلاثي الأبعاد ورعب، وتم تقديمه بإمكانيات عظيمة، كما أن المنتج والمخرج وائل عبدالله يعتبر إضافة للفيلم كسيناريست ومخرج ومنتج، نحن كنا أدوات تحت يديه، وأنا أحب العمل معه جدا، وبالرغم من خوفي من فكرة إنه أول فيلم ثلاثي الأبعاد وألا تكون محطمة، ولكنها خرجت بشكل مميز.

*وماذا عن الدور الذي تقدمه في الفيلم؟

هناك رواية كوميدية في الدور الذي قدمته في الفيلم، فالدور الذي ألعبه في الفيلم لم يكن دوري، كان معروضا علىَّ دور آخر، وعندما قرأته لم أجد نفسي فيه فاعتذرت له، وقلت له هناك دور دكتور قيسون أعجبني، ولكن المخرج وائل عبدالله قال لي أن هذا الدور سيقدمه محمد شاهين، فقلت له إذن لا يوجد نصيب في هذا العمل، وإنه بالتأكيد سيكون هناك عملا آخرا واعتذرت عن العمل، وبعد اسبوعين أصيب محمد شاهين بانزلاق غضروفي، ولم يكن يقوي علي الحركة واعتذر عن العمل، فوجدت وائل عبدالله يتصل بي ويعرض علي الدور، وبالفعل قدمته، وهذا رزق ونصيب، ولو قدم الدور محمد شاهين كان قدمه بشكل أفضل مني لأنه ممثل متمكن.

*وكيف وجدت ردود الفعل علي شخصية دكتور قيسون وعلى الفيلم؟

سعيد للغاية بردود أفعال الجمهور على الفيلم وعللا الدور الذي قدمته، فلقد تم طرحه في توقيت مميز ومناسب له، وحقق إيرادات مرضية لكل صناعه، الناس كلها سعيدة بالفيلم لأنه تجربة جديدة.

*وهل تحكم ايرادات الفيلم بنجاحه في موسم العيد الصغير؟

أرقام الإيرادات يمكن الحكم عليها عادة بعد انتهاء أيام العيد، فالإقبال على كل الأفلام يكون كبير وقتها، ولكن بعد العيد تظهر جودة العمل الحقيقية من عدمها، ويحقق الفيلم الجيد إيرادات عالية مثلما حدث مع يوم 13 الذي يتصدر شباك التذاكر يومياً حتي بعد إنتهاء موسم العيد.

*وهل واجهتم العديد من الصعوبات أثناء العمل على هذا الفيلم؟

بالفعل فالفيلم واجه صعوبات كثيرة خاصة مع ظهور كورونا منذ حوالى 3 سنوات، فلقد عرض علي الدور وكانوا بدأوا التصوير قبل 10 أيام، لذلك واجهت مشكلة ضيق الوقت قبل تصوير مشاهدي، حيث لم أملك الوقت الكافي من أجل التحضير للشخصية فحاولت تحقيق التوازن في السمات الشخصية للدور حتى أقدمه.

ولكن النتيجة كانت مبهرة لنا جميعا، وأنا معتز بفكرة مشاركتي في هذا الفيلم الذى يعد أول تجربة لفيلم ثلاثي الأبعاد في مصر، والحمد لله ظهرت بشكل يليق بالسينما المصرية على الرغم من تخوفى منه في البداية، وهذا يرجع إلى المؤلف والمخرج وائل عبد الله الذى أعتبره بطل العمل، الذي هيأ لنا أجواء مناسبة للتصوير ولم يبخل على إنتاج العمل، خاصة وإننا انتهينا من تصوير الفيلم قبل تفشي فيروس كورونا مباشرة والذي تسبب في تعطل مونتاجه الذي تطلب السفر للخارج في وقت مُنع به السفر.

*وما الذي كان يتم في كواليس العمل؟

بالرغم من ان الفيلم مصنف كفيلم رعب ولكن كان هناك العديد من المواقف الكوميدية بيني وبين الفنان أحمد داوود والفنانة دينا الشربيني، وكان يعمل على تخوفهم معظم الوقت لتخفيف من حد التوتر داخل لوكيشن التصوير.

*تقوم حاليا بالتحضير لتصوير مسلسل "قائمة الأماني"؟

بالفعل وهو اسم مبدئي للمسلسل الذي يخرجه طارق رفعت، وتأليف أماني السويسي، وسيتم خلال الأيام القليلة القادمة الوقوف على كافة التفاصيل النهائية للعمل، حيث وضع قائمة بأسماء الممثلين للتعاقد معهم ومن المقرر أن يتم الإعلان عن فيق العمل قريبا، كما سيتم الإعلان عن باقى التفاصيل خلال الفترة المقبلة، وأنا سعيد بتكرار التعاون مع المخرج طارق رفعت بعد مسلسل إيجار قديم.

*وهل سيعرض خارج رمضان وهل هناك مشروع آخر لرمضان؟

سيكون خارج الموسم الرمضاني، ولكني أتمني أن أخوض سباق رمضان القادم بعمل جديد، خاصة وأنني بعيد عن الدراما الرمضانية منذ ما يقرب من ثلاث سنوات فكان اخر مسلسل قدمته هو "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي.

*وماذا عن السينما بعد فيلم "يوم 13"؟

أنتظر عرض فيلم "السرب" بدور العرض خلال موسم عيد الأضحى المبارك، ومن المتوقع أن يحظى بنسب مشاهدات عالية، ويحقق إيرادات عالية خاصة أنه يسرد قصة حقيقية عن بطولات القوات المسلحة.

*حدثنا عن الفيلم وكواليسه وشخصيتك فيه؟

أجسد من خلاله شخصية شريف المصرى قائد الجوات الجوية وهو أحد الأدوار الرئيسية في العمل، ولقد استغرق الفيلم وقتا طويلا ما يقرب من عامين ما بين تحضيره وتصويره، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، حول قصة عدد من الأحداث التي مرت بها المنطقة طوال الفترة الماضية، وطريقة تصدي أجهزة الدولة للجماعات الإرهابية، وأبرزها نجاح القوات الجوية في ضرب معاقل داعش في ليبيا، بعد مقتل 20 مصريًا في الواقعة الشهيرة.