بينما صديقته الكويتية حامل بطفله.. آل باتشينو يلتقي زوجته السابقة

في حين يستعد النجم العالمي آل باتشينو لاستقبال طفله الجديد من صديقته المنتجة الكويتية الأميركية نور الفلاح، يبدو أنه يقضي معظم وقته مع زوجته السابقة.

فقد أظهرت كاميرات المصورين الفنان الشهير وهو مع شريكته السابقة الممثلة بيفيرلي دي أنجيلو برفقه طفليهما وهما توأمان أنطون وأوليفيا روز (وُلدا في 25 يناير عام 2001).

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وظهر الممثل البالغ من العمر 83 عاماً في الصور مع عائلته في نزهة عائلية يوم الأحد في لوس أنجلوس.

كما بينت الصور آل باتشينو ودي أنجيلو وتبلغ من العمر 71 عاماً معا بالخارج لإجراء مناقشة جادة على ما يبدو.

وظل الثنائي صديقين حميمين منذ انفصالهما في عام 2004. فقد شاركت بيفيرلي دي أنجيلو مؤخرا تفاصيل حول علاقتها مع آل باتشينو، والتي كشفت أنها بدأت كلقاء فنانين، وقعا في الحب منذ 27 عاما.

وقالت في فيديو نشرته مايو الماضي "عشنا معًا لمدة سبع سنوات، وأنجبنا طفلين، وانفصلنا، لكننا واصلنا رحلتنا بثبات كوالدين وبنوع أعمق من الحميمية والصدق والقبول أكثر من العلاقة التقليدية".

كما تابعت "إنها علاقة فريدة من نوعها، تشمل اتساعا عمقًا واسعًا من الخبرات والعواطف، من خلال صداقة حقيقية سميكة".

آل باتشينو: لا أعرف هل هو ولد أم بنت!

يأتي اللقاء العلني بين الزوجين بعد أسابيع من تأكيد ممثل نجم "العراب" أنه يتوقع طفله الرابع من الفتاة الكويتية البالغة من العمر 29 عاماً حيث تربطه علاقة حب مع الأخيرة بدأت خلال وباء كورونا عام 2020، بحسب موقع "TMZ".

وكان آل باتشينو قد خرج صمته وتحدث عن طفله القادم الأسبوع الماضي في فيديو نشرته "ديلي ميل"، وقال: "إنه أمر خاص للغاية، لدي الكثير من الأطفال.. لكن هذا أمر خاص في هذا الوقت"، مضيفاً "لا أعرف هل الطفل ولد أم بنت؟".

ورزق الفنان الشهير بثلاثة أطفال من علاقات سابقة، فقد سبق أن أنجب ابنته الكبرى جولي ماري، التي تبلغ من العمر 33 عاماً، من مدربة التمثيل الأميركية جان تارانت عام 1988.

أما توأمه أنطون وأوليفيا، اللذان ولدا في عام 1997 فكانا من حبيبته النجمة الأميركية، بيفرلي جانجيلو، التي انفصل عنها رسمياً عام 2003، وتوأمه الآن يبلغ من العمر 22 عاماً.

من هي نور الفلاح؟

يشار إلى أن طفل آل باتشينو القادم كان حديث الصحف العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً أن والدة الصغير هي شابة كويتية الأصل.

ونور الفلاح هي منتجة أميركية من أصل كويتي والدتها أميركية، وحصلت على شهادة بكالوريوس في الفنون السينمائية من جامعة جنوب كاليفورنيا، وبعدها حصلت على درجة الماجستير في الإنتاج السينمائي والتلفزيوني من جامعة كاليفورنيا.

وأصدرت أول فيلم وثائقي لها باسم "المشردين"، وذلك عام 2014 ويسلط الفيلم على حياة المشردين في الشوارع، كما أنتجت فيلماً قصيراً باسم "بروسا نوسترا" عام 2016، ويحكي عن رجل يحلم بعودة إخوته إلى الكلية في كاليفورنيا.