"لو ضربتني هضربك" قصة تهديد تسبب في انسحاب من المسرح

تشهد بعض الأعمال الفنية كواليس مثيرة، بعضها قد يتسبب في تغيير كامل للأبطال، أو خلافات بين الزملاء قد تدوم لسنوات وسنوات.

ومن بين تلك الكواليس ما رواه الفنان المصري علاء زينهم، في لقاء تلفزيوني مساء الاثنين، بعد أن تحدث عن مسرحية "العسكري الأخضر" التي كان يشارك في بطولتها إلى جوار سيد زيان.

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حيث أكد أن المسرحية احتوت على مشهد ضرب، يقوم فيه سيد زيان بضرب علاء زينهم على وجهه، لكن الأخير رفض بشدة هذا الأمر، وأخبر سيد زيان قائلا "لو ضربتني هضربك".

الأمر الذي أحدث أزمة في كواليس العرض المسرحي، ما دفع صناع المسرحية للبحث عن فنان بديل واستبعاد علاء زينهم من المسرحية، كما أن خلافا كبيرا وقع بينه وبين سيد زيان.

وشدد علاء زينهم على كونه يرفض دائما في الأعمال الفنية أن يُضرب أو أن يقوم بضرب أحد، مشيرا إلى كونه رفض أن يقوم أحمد زاهر بضربه في مسلسل "البرنس" لمحمد رمضان.

وقتها اتفق معه المخرج محمد سامي على تصوير المشهد بطريقة معينة تعطي إيحاء للمشاهد، أن علاء زينهم تعرض للضرب، وهو ما لم يحدث في الحقيقة، وكان دائما يخبر الجميع في الطرقات أنه لم يتعرض للضرب.

وكشف علاء زينهم عن كواليس ما جرى مستقبلا بينه وبين سيد زيان، إذ التقيا بعد سنوات وسأله سيد زيان قائلا "لسه خايف مني ومش عايز تشتغل معايا؟"، ليقع الصلح بينهما في ذلك التوقيت.