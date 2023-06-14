ليلى طاهر عن شائعة وفاتها: "عاوزين أموت ليه؟"

سخرت الفنانة المصرية الكبيرة ليلى طاهر، من الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل بشأن خبر وفاتها، قائلة: "أنا لسة عايشة وقاعدة على قلبكم شوية متقلقوش".

"كسبت حب الناس"

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" على فضائية النهار المصرية، مساء الثلاثاء، إن شائعة الوفاة أسعدتها رغم سوءها، مضيفة "شعرت بقدر حب الجمهور وخوفهم ومحاولاتهم الاطمئنان عليّ، مروجو الشائعات خسروا كل حاجة لكن أنا كسبت حب الناس".

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ليست المرة الأولى

فيما نفت نجمة الزمن الجميل معاناتها من أية مشكلات صحية، خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يروج فيها البعض لشائعة وفاتها.

"عاوزين أموت بسرعة ليه؟"

كما أضافت: "مش عارفة هم عاوزين أموت بسرعة ليه؟ 4 مرات يكتبون هذا الخبر على مدار أشهر، الإنسان الفاضي يبث أخبارًا كاذبة وشائعات، لأنه لو يمتلك خبرًا صحيحًا وريحة صحافة في حياته كان كتب حاجة عِدلة".

وأكدت أنها تمارس حياتها بشكل طبيعي وتذهب إلى النادي وتلتقي أصدقائها وتمارس رياضة المشي.

مسيرتها

يشار إلى أن الاسم الحقيقي للفنانة ليلى طاهر هو شيرويت مصطفى إبراهيم فهمي المولودة في 13 مارس 1942 لأسرة مصرية، كان والدها مهندس زراعي ووالدتها ربة منزل، واهتمت أسرتها بتعليمها حتى حصلت على بكالوريوس خدمة اجتماعية.

عملت في البداية مذيعة تلفزيونية مع بداية إرسال التليفزيون المصري عام 1960، ثم اتجهت للفن.

تزوجت 6 مرات وكان أول أزواجها محمد الشربيني الذي أنجبت منه ابنها الوحيد أحمد. وبعد انفصالها تزوجت المخرج حسين فوزي ثم انفصلت عنه وتزوجت الصحفي نبيل عصمت وبعد انفصالها منه تزوجت الفنان يوسف شعبان وانفصلت عنه وتزوجت خالد الأمير وبعد انفصالها عنه تزوجت شخصًا من خارج الوسط الفني.