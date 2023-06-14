محاكمتهما شغلت العالم.. أخيراً آمبر هيرد تدفع لجوني ديب
بذلك يُسدل الستار على واحدة من أهم قضايا التشهير لعام 2022 التي شغلت العالم بأسره
بعد نحو عام من المحاكمة العلنية التي شغلت الرأي العام العالمي، بين النجم العالمي جوني ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد، فقد دفعت بطلة "أكوامان" مبلغ المليون دولار، الذي كانت تدين به لطليقها إثر المحاكمة.
وكشف مصدر مقرب أن آمبر هيرد دفعت المليون دولار لصالح جوني ديب مؤخرا، وفق ما ذكرته وسائل إعلام أميركية.
وبذلك يُسدل الستار عن واحدة من أهم قضايا التشهير لعام 2022 التي شغلت العالم بأسره.
وانتهت المحاكمة التي جرت في فرجينيا لمدة 6 أسابيع، في يونيو 2022، بحكم بتعويض قدره 10.35 مليون دولار ضد هيرد، بتهمة تشويه سمعة ديب من خلال كتابة مقال عام 2018 أشارت فيه إلى نفسها على أنها ضحية عنف منزلي.
كما حكمت المحكمة لهيرد بتعويض قدره مليوني دولار من طليقها.
5 جمعيات خيرية
ووافق ديب (60 عاما) على تسوية القضية في ديسمبر الماضي مقابل مليون دولار، دفعته هذا الشهر شركة تأمين الممثلة.
من جانبه، قال مصدر مقرب من ديب، إنه سيقسم التعويض بالتساوي بين 5 جمعيات خيرية. حيث سيتم تخصيص ما مجموعه 200 ألف دولار لكل منظمة، وهي مؤسسة Make-A-Film Foundation، The Painted Turtle، Red Feather، Tetiaroa Society، وAmazonia Fund Alliance.
وتزوج ديب وهيرد عام 2015، وانفصلا في العام التالي، وسط مزاعم بسوء المعاملة والخيانة الزوجية.
وكانت هيئة محلفين في ولاية فرجينيا قضت في يونيو حزيران الماضي بأن هيرد، بطلة فيلم أكوامان، شوهت سمعة ديب، بطل فيلم قراصنة الكاريبي، في محاكمة استمرت ستة أسابيع وشوهدت جلساتها على نطاق واسع وتضمنت أدلة واضحة وصريحة وشهادة توضح بالتفصيل العلاقة المتوترة بين الزوجين السابقين.
كما حكمت هيئة المحلفين أيضا لصالح هيرد في بعض جوانب دعواها المضادة ضد ديب.
ونفى ديب ضرب هيرد أو أي امرأة، وقال إن هيرد هي من استعملت معه العنف في علاقتهما.
-
شاهد محتجا يظهر بزي المساجين ويعترض سيارة ترمب وموكبهظهر محتج أميركي بزي المساجين وهو يعترض سيارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وحاول عرقلة موكبه بعد إدانته أمس الثلاثاء، في محكمة اتحادية ... أميركا
-
أسدل الستار.. تنفيذ حكم الإعدام في قاتل نيرة أشرفليسدل الستار على فاجعة هزت الشارع المصري العام الماضي، شهد سجن جمصة اليوم الأربعاء تنفيذ حكم الإعدام بحق محمد عادل المتهم بقتل طالبة المنصورة، نيرة ... مصر
-
بفضل جاسوسين.. حصلت موسكو على أسرار نووية حساسةيوم 29 أغسطس/آب 1949، جرّب السوفيت بنجاح أول أسلحتهم النووية، بمنطقة سيميبالاتينسك (Semipalatinsk) بكازاخستان نجح السوفيت في حدود الساعة السابعة صباحا ... الأخيرة