محاكمتهما شغلت العالم.. أخيراً آمبر هيرد تدفع لجوني ديب

بعد نحو عام من المحاكمة العلنية التي شغلت الرأي العام العالمي، بين النجم العالمي جوني ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد، فقد دفعت بطلة "أكوامان" مبلغ المليون دولار، الذي كانت تدين به لطليقها إثر المحاكمة.

وكشف مصدر مقرب أن آمبر هيرد دفعت المليون دولار لصالح جوني ديب مؤخرا، وفق ما ذكرته وسائل إعلام أميركية.

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وبذلك يُسدل الستار عن واحدة من أهم قضايا التشهير لعام 2022 التي شغلت العالم بأسره.

وانتهت المحاكمة التي جرت في فرجينيا لمدة 6 أسابيع، في يونيو 2022، بحكم بتعويض قدره 10.35 مليون دولار ضد هيرد، بتهمة تشويه سمعة ديب من خلال كتابة مقال عام 2018 أشارت فيه إلى نفسها على أنها ضحية عنف منزلي.

كما حكمت المحكمة لهيرد بتعويض قدره مليوني دولار من طليقها.

5 جمعيات خيرية

ووافق ديب (60 عاما) على تسوية القضية في ديسمبر الماضي مقابل مليون دولار، دفعته هذا الشهر شركة تأمين الممثلة.

من جانبه، قال مصدر مقرب من ديب، إنه سيقسم التعويض بالتساوي بين 5 جمعيات خيرية. حيث سيتم تخصيص ما مجموعه 200 ألف دولار لكل منظمة، وهي مؤسسة Make-A-Film Foundation، The Painted Turtle، Red Feather، Tetiaroa Society، وAmazonia Fund Alliance.

وتزوج ديب وهيرد عام 2015، وانفصلا في العام التالي، وسط مزاعم بسوء المعاملة والخيانة الزوجية.

وكانت هيئة محلفين في ولاية فرجينيا قضت في يونيو حزيران الماضي بأن هيرد، بطلة فيلم أكوامان، شوهت سمعة ديب، بطل فيلم قراصنة الكاريبي، في محاكمة استمرت ستة أسابيع وشوهدت جلساتها على نطاق واسع وتضمنت أدلة واضحة وصريحة وشهادة توضح بالتفصيل العلاقة المتوترة بين الزوجين السابقين.

كما حكمت هيئة المحلفين أيضا لصالح هيرد في بعض جوانب دعواها المضادة ضد ديب.

ونفى ديب ضرب هيرد أو أي امرأة، وقال إن هيرد هي من استعملت معه العنف في علاقتهما.