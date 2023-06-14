مصطفى كامل ينهار باكياً بعد فوزه نقيباً للموسيقيين بالتزكية

من الفرحة، انهار الفنان المصري مصطفى كامل باكياً بعد الإعلان عن فوزه نقيبًا للمهن الموسيقية بالتزكية لمدة 4 سنوات، خلال مؤتمر صحافي أقامه لإعلان كافة تفاصيل انتخابات أعضاء نقابة المهن الموسيقية في بداية شهر آب (أغسطس) المقبل.

وقال لكل زملائه في أعضاء الجمعية العمومية الخاصة بالنقابة، معلقا: "عدم ترشح أي زميل على مقعد النقيب شرف كبير لي، مش هعرف اتكلم، لو اتكلمت الواحد هيبكي".

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كما أضاف: "ألف شكر على عدم الترشح، لكن الاتصالات اللي جاءتني من كبار موسيقيين مصر اللي هما اخواتي وحبايبي شكرا على كل الدعم، دي ثقة كبيرة جدًا يا رب يكون الواحد قدها".

وكان المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، طارق مرتضى، قال في بداية المؤتمر الصحافي: "أول مرة في تاريخ نقابة الموسيقيين منذ أن تولتها الفنانة أم كلثوم، فوز مرشح بالتزكية وهو الفنان مصطفى كامل، لحين إعلان النتيجة قضائيًا".

صراع مع هاني شاكر

يذكر أن مصطفى كامل قد تولى منصب نقيب الموسيقيين عام 2013، وبعد أن انتهت فترته حاول الترشح مجدداً عام 2019 ودخل في صراع مع هاني شاكر على المنصب، وحسم في النهاية لصالح الأخير.

وبعدها تولى هاني شاكر قيادة النقابة لمدة أربع سنوات انتهت باستقالته، إذ تقدم بها إلى مجلس النقابة ورفضها في البداية، وحاولوا ثنيه عن قراره، إلا أنه مع إصراره اضطر المجلس لقبولها.

وبعدها، دعت النقابة إلى انتخابات، دخل فيها مصطفى في منافسة مع 3 مرشحين آخرين، هم مصطفى حلمي وشريف حمدي وعلاء سلامة، وانتهت بفوزه بمنصب النقيب في أكتوبر من العام الماضي.