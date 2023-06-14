مفاجأة يعلنها محمد رمضان حول مسلسل "جعفر العمدة"

الفنان المصري محمد رمضان يعلن عن تواجده في شهر رمضان المقبل، من خلال مسلسل يمثل مفاجأة لكل جمهوره ومتابعيه.

حيث نشر صورة تجمعه بمنتج مسلسله الأخير "جعفر العمدة"، وعلق عليها مؤكدا أنه قام يوم الأثنين بتوقيع عقد مسلسله الجديد "جعفر العمدة".

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وأكد أنه سيقدم من خلاله الجزء الثاني من العمل الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وشدد على كونه لم يتخذ هذه الخطوة سوى بعد التأكد من أن الجزء الثاني سيكون أقوى من الجزء الأول بكثير.

المسلسل سيكون من إنتاج شركة "ميديا هب"، على أن يتولى تأليف المخرج محمد سامي بصحبة الكاتب مهاب طارق، فيما يتولى محمد سامي عملية إخراج العمل.

الجزء الأول من المسلسل شارك في بطولته أحمد داش وهالة صدقي ومي كساب ومنة فضالي ومنذر رياحنة وإيمان العاصي، وانتهت الأحداث الخاصة به بعثور بطل المسلسل على ابنه بعد أن فقده منذ ولادته.

كما اكتشف البطل أن زوجته الثانية هي من خططت لهذه الجريمة، قبل أن يتم إلقاء القبض عليها في النهاية بعدة تهم من بينها قتل الشخص الذي تعاونت معه لاختطاف الطفل.

ونجح محمد رمضان في فرض سيطرته على منطقة "السيدة زينب" التي يعيش فيها، بعد التخلص من عائلة "حمادة فتح الله"، وهو ما دفع الجمهور للتفاعل مع ذلك الخبر، بمحاولة تخمين الأحداث الجديدة في المسلسل، وما الصراع الذي سيدخله محمد رمضان في الجزء الجديد.