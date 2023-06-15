الفنانة جوري بكر عن خبر انفصالها: "بسمة وهبة قالت لا يجوز"

أشعلت الفنانة المصرية جوري بكر، ليل الخميس مواقع التواصل، بعدما نُشر عبر خاصية الستوري على حسابها في إنستغرام خبر انفصالها عن زوجها.

حذف ونفي

لتسارع جوري بنفي الخبر وحذف الستوري، مؤكدة أن حسابها في إنستغرام تعرض للاختراق.

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ثم كتبت "ستوري جديدة" قائلة: "أنا مش قادرة أتكلم وعصابي تعبانة.. شكرا جدا لكل الناس اللي تواصلت معايا، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد عايز ينتقم مني بالطريقة دي".

اختراق حسابها

وأضافت أن حسابها تعرض للاختراق "الأكاونت اتهكر وفي ثانية حصل كل اللي حصل".

كما أضافت ساخرة "الأستاذة بسمة وهبة وضحت أنه لا يجوز طلاق الست الحامل"، مؤكدة أن زوجها لا يمكن أن يقدم على طلاقها.

تعليق بسمة وهبة

وكانت المذيعة بسمة وهبة قد علقت على انتشار خبر انفصال جوري بكر عن زوجها بقولها إنه لا يجوز طلاق السيدة الحامل.

يشار إلى أنه في الشريعة الإسلامية يجوز طلاق الحامل وعدتها أن تضع حملها.

وقبل نفي جوري بكر لخبر انفصالها نشر على حسابها: "وجعل بينكم مودة ورحمة، تم الانفصال بيني وبين الراجل المحترم زوجي، وبتمناله كل خير".

"مش حرد على المكالمات"

وأضافت: "أرجوكم مش عايزة حد يتواصل معايا في أي تفاصيل لأني مش هرد على أي مكالمات، شكرا".

يذكر أن جوري بكر شاركت عدة صور على حسابها في إنستغرام وتظهر في الشهور الأخيرة من الحمل.

نجاح كبير في "جعفر العمدة"

وكانت قد حققت جوري نجاحًا كبيرًا في موسم دراما رمضان 2023، من خلال شخصية "وداد" التي جسدتها في مسلسل "جعفر العمدة"، بطولة محمد رمضان، ومي كساب، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، وزينة، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.