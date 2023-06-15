فنانة مصرية تتعرض لأزمة صحية.. وتكشف تفاصيل حالتها

كشفت الفنانة المصرية لقاء سويدان عن أزمة صحية تعرضت لها واستدعت خضوعها لجراحة، حيث نشرت صورة لها أثناء خضوعها لتلك الجراحة.

"لم أجر جراحة تجميل"

وعلقت الفنانة المصرية بشكل ساخر، مؤكدة أنها لم تكن تجري جراحة تجميل، ولكن القصة طويلة للغاية، حيث كان هناك استئصال وأورام يتم تحليلها في الوقت الحالي.

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كما كشفت عن تعرضها لأزمة أخرى في جلدها استلزمت كي الجلد بالليزر كي لا يتحول الأمر إلى ورم، كما أن ضرسها سقط بشكل مفاجئ، وستجري جراحة الأسبوع المقبل من أجل زراعة ضرس آخر.

الأزمة الصحية تسببت في غياب لقاء سويدان عن عدد من الفعاليات الفنية التي أقيمت مؤخرا، ومن بينها مهرجان "فرنسيسكان جوت تالنت" الذي تشارك من خلاله كعضو لجنة تحكيم، ويقيمه المركز الكاثوليكي المصري للسينما.

دعم من زملائها

كما تلقت الفنانة المصرية دعما من زملائها، بعدما علموا بتلك الأزمة التي تمر بها منذ أشهر، لكنها فضلت التكتم عليها لحين إجراء الجراحة.

لقاء سويدان تنتظر خلال الأيام المقبلة نتيجة تحليل الأورام التي تم استئصالها، من أجل تحديد طريقة العلاج، والفترة التي يستلزمها الأمر من الناحية الطبية.

وبعدها تعود لممارسة نشاطها الفني حيث كان آخر مسلسل تطل من خلاله هو "وسط البلد"، كما أنها انتهت من تصوير مسلسل جديد لم يتم عرضه بعد.