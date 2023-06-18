هددها بصور ومقاطع إباحية.. حكم رادع ضد مبتز ممثلة مصرية

كشفت الفنانة المصرية راندا عبد السلام، عن صدور حُكم قضائي بحبس الشخص الذي قام بابتزازها وهددها بنشر صور ومقاطع فيديو إباحية لها، من أجل الحصول على 50 ألف جنيه مصري.

وقالت الممثلة إن محكمة جنايات الجيزة قضت بحبس المتهم لمدة خمس سنوات، كما ألزمته بالمصاريف الجنائية.

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ونشرت عبد السلام، أمس السبت، عبر حسابها في "ستوري انستغرام"، صورة نص الحكم والذي جاء فيه: "حكم رادع لمن ينتهك حرمة الحياة الخاصة، تحصل مكتب المستشار/ ياسر قنطوش المحامي بالنقض على حكم من محكمة جنايات الجيزة لمن تسول له نفسه انتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد".

كما أضافت: "أصدرت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 17 جنايات والمنعقدة بالكيلو عشرة ونص بحبس المتهم / عمرو أحمد صالح زنباعي بالحبس (خمس سنوات) وألزمته بالمصاريف الجنائية عما نسب إليه من تهديده للمجني عليها/ الفنانة راندا حسن إبراهيم السيد عبدالسلام كتابة بنسبة أمور خادشة لشرفها".

وأشارت إلى التهديدات التي تعرضت لها: "وهي زعم نشر صور ومقاطع إباحية لها وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب وهو إعطاؤه مبلغ 50 ألف جنيه، كما أنه نشر عن طريق شبكة المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام أخبارا عن وجود صور ومقاطع إباحية تنتهك خصوصية المجني عليها".

وجاء في الحُكم أيضاً أن المتهم "أنشأ وأدار حسابا خاصا على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام بقصد ارتكاب الجريمة، كما أنه تعمد مضايقة المجني عليها باستعمال جهاز اتصالات وهو الهاتف".

مجهول الهوية

يذكر أن الفنانة راندا عبد السلام، كانت قد كشفت في وقت سابق عن تعرضها للابتزاز، موضحة أن شخصاً مجهول الهوية، هددها بنشر صور وفيديوهات "خادشة"، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من أجل الحصول على مبالغ مالية.

وكشفت أنها لجأت إلى مباحث الإنترنت، والتي تمكنت من كشف هوية الشخص والقبض عليه.