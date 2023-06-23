صورها نحيفة غزت التواصل.. شيماء سيف تعلق بفيديو "هصدمكم"

بعدما انتشرت صورها نحيفة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، ظهرت الممثلة المصريّة شيماء سيف في فيديو جديد معلقة.

فقد عبرت الفنانة في فيديو نشرته على حسابها في إنستغرام مساء أمس، عن سعادتها بالتعليقات التي وصلتها بعد نشرها مجموعة من الصور لها تمت معالجتها بتقنية الذكاء الاصطناعي لتظهرها نحيفة.

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وأكدت في أول تعليق لها أنها لم تخسر وزنها، لكنها أوضحت أنها تشجعت لفعل ذلك، شاكرة معجبيها الذين صمموا لها تلك الصور بالذكاء الاصطناعي.

"هصدمكم"

وكتبت على إنستغرام: "يا مساء الفل على كل الناس الحلوة، كلكم بتسألوني إنت خسيتي، للأسف هصدمكم وأقول لكم أنا لسه مخستش زي ما إنتو شايفين".

لكنها أضافت أن الصور شجعتها على المضي قدماً في مسيرة خسارة الوزن، قائلة "ما أنكرش إن الصور شجعتني جدا لأنها معمولة تحفة، وأشكر الفانز الحلوين بتوعي اللي عملوها علشان شجعوني أفكر قريب آخد الخطوة دي".

بالذكاء الاصطناعي

يشار إلى أن الصور كانت حظيت بمئات المشاركات من صفحات عدّة في موقع "فيسبوك"، خلال الأيام الماضية.

إلا أنّ معلّقين كثراً شككوا في صحّتها، إذ أشار البعض إلى أنها ظهرت في مسلسل خلال شهر رمضان الماضي ويستحيل أن تكون خسرت كلّ هذا الوزن في فترة وجيزة، فيما رجّح آخرون أن تكون الصور نتاج برامج الذكاء الاصطناعي.





شيماء سيف شيماء سيف شيماء سيف

ليتبين لاحقا أنها نشورت بداية على حساب في موقع إنستغرام أشار إلى أنّها مولدة عبر برنامج ذكاء اصطناعيّ.

وبعدها أعادت الممثلة المصريّة، التي تشتهر بأدوارها الكوميدية، مشاركة هذا المنشور الذي يقول صراحة إن الصور وليدة ذكاء اصطناعي عبر خاصية "الستوري" في حسابها على موقع إنستغرام!