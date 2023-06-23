"بيغتصبني ويبتزني".. مطربة مصرية تستغيث من زوجها

أثارت مطربة مصرية شابة، جدلاً على فيسبوك، بعد نشرها استغاثة مما تتعرض له من قبل زوجها الملحن مبينة أنه يضربها ويغتصبها ويبتزها.

في التفاصيل، استغاثت المطربة ميرنا طارق، من زوجها الملحن أحمد البرازيلي، عبر منشور بإحدى المجموعات الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

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وكتبت في المنشور: "أنا ميرنا طارق وزوجي الملحن أحمد البرازيلي، بتعرض للابتزاز والتهديد من زوجي بيضـربني وبيغتصبني، وبيبتزني بحاجات معاه ومش عارفة اعمل ايه، وحابسني في البيت ودلوقتي لوحدي وهربانة منه.. انقذوني، أنا كنت ساكتة عشان بنتي، يارت تنقذوني منه لو جرالي حاجة أنا وبنتي يبقى هو اللي عمل فيا كدة، ياريت شير كتير وصلوني لأكبر مسؤول في مصر، أنا بموت كل ثانية انقذوني أنا وبنتي".

كما نشرت مقطع فيديو تؤكد فيه أنها ذهبت لقسم الشرطة لعمل محضر عدم تعرض، مؤكدة أنها صاحبة منشور الاستغاثة.

وأوضحت المغنية المغمورة عبر حسابها، أنها في البداية تحدت أهلها حتى تتزوج من الملحن أحمد البرازيلي، مشيرة أنهم رفضوا هذا الارتباط، ما أدى إلى قطع العلاقات بينها وبين أهلها، لذلك قررت الصمت إلى أن بدأ بضربها وتعنيفها منذ 6 أشهر، مبينة أنها لم تعد تتحمل الآن.

يذكر أن ميرنا طارق مغنية شابة قدمت أغنية واحدة بعنوان "غيارين" العام الماضي وهي من إنتاج زوجها، وكتبت وقتها على فيسبوك "الحمد لله.. بعد أربع سنين مجهود وتعب تم طرح فيديو كليب غيارين ودا بفضل دعواتكم ومساندتكم ليا بإذن الله يعجبكم .. بشكر زوجي الملحن أحمد البرازيلي على تعبه معايا السنين اللي عشان يخليني أظهر بأحسن صورة وبشكر كل الناس اللي تعبت معايا في الأغنية عشان يطلعوا حاجة حلوة في الأستوديو وفي تصوير الكليب".