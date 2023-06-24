"معالم القيم الإنسانية في وثيقة مکة الحضارية".. كتاب استقرائي

أصدرت دار الحكمة في لندن كتابا بعنوان "معالم القيم الإنسانية في وثيقة مکة الحضارية"، ويتضمن ستة فصول، وهو بمثابة استقراء فکري وشرح وتعليق على المبادئ الـ 29 لوثيقة مكة المكرمة التي صدرت عن 1200من كبار مفتي وعلماء الأمة الإسلامية، لتكون استمرارا وتزمينا لوثيقة المدينة المنورة بمراعاة التطور الحاصل في المجتمعات الإنسانية، والتعريف بها بأسلوب شفاف وشرحها على ضوء العقل والنقل، وتبيان أهميتها وقيمتها الإنسانية والحضارية التي تعود بالنفع على البشرية قاطبة.





وأوضح الدكتور محمد علي الحسيني مؤلف الكتاب أن "الصدى والتفاعل العالمي والعملي لوثيقة مكة المكرمة والاهتمام الكبير بها من النخب الفكرية والعلمية وصناع الرأي، استدعى منا الإقدام على تأليف هذا الكتاب ليكون سبيلا لإنارة كل المضامين التي جاءت بها بنود الوثيقة ليعم النفع ويكون المجتمع الإسلامي والإنساني على بصيرة".

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