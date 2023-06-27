بوزن زائد وملامح تقدم السن.. شاهد آمبر هيرد كيف تغيرت!

في أول ظهور رسمي لها أمام جماهيرها، بعد انتهاء قضيتها الشهيرة ضد طليقها جوني ديب، لفتت الممثلة الأميركية آمبر هيرد الأنظار خلال حضورها العرض الأول لفيلمها الجديد "In the Fire"، بتغير ملامحها وزيادة وزنها.

وظهرت الممثلة وهي ترتدي فستانا أسود طويلا وكان يبدو عليها زيادة الوزن، إضافة إلى ظهور علامات التقدم في السن، وذلك منذ خسارتها لقضيتها وإعلانها إفلاسها.

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فيما اعتبر متابعوها أن ملامحها جميلة بينما رأى آخرون أنها تبدو وكأنها كبرت بالسن بسبب قضيتها مع طليقها التي شغلت الرأي العام العالمي في وقت سابق.

Amber Heard attends the world premiere of Conor Allyn’s psychological thriller, ‘In The Fire’, during the #TaorminaFilmFestival in Taormina, Italy on Saturday pic.twitter.com/03jDP6LHe6 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 24, 2023

يذكر أن بطلة "أكوامان" دفعت مبلغ المليون دولار، الذي كانت تدين به لطليقها إثر المحاكمة العلنية التي شغلت الرأي العام العالمي منذ نحو عام تقريباً.

وبذلك يُسدل الستار عن واحدة من أهم قضايا التشهير لعام 2022 التي شغلت العالم بأسره.

وانتهت المحاكمة التي جرت في فرجينيا لمدة 6 أسابيع، في يونيو 2022، بحكم بتعويض قدره 10.35 مليون دولار ضد هيرد، بتهمة تشويه سمعة ديب من خلال كتابة مقال عام 2018 أشارت فيه إلى نفسها على أنها ضحية عنف منزلي.

كما حكمت المحكمة لهيرد بتعويض قدره مليونا دولار من طليقها.

5 جمعيات خيرية

ووافق ديب (60 عاما) على تسوية القضية في ديسمبر الماضي مقابل مليون دولار، دفعته هذا الشهر شركة تأمين الممثلة.

من جانبه، قال مصدر مقرب من ديب، إنه سيقسم التعويض بالتساوي بين 5 جمعيات خيرية.

وتزوج ديب وهيرد عام 2015، وانفصلا في العام التالي، وسط مزاعم بسوء المعاملة والخيانة الزوجية.