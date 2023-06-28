بعد اختفائه 5 أشهر أثناء نزهة.. اكتشاف بقايا بشرية لممثل بريطاني

بعد اختفائه عن الأنظار قرابة الـ5 أشهر، وذلك أثناء نزهة أجراها على جبال سان غابرييل خارج مدينة لوس أنجلوس، أكدت السلطات الأميركية وفاة الممثل البريطاني، جوليان ساندز، عن عمر ناهز الـ65 عامًا بعدما عثر متنزهون على بقايا بشرية وسط الطبيعة تعود للنجم الشهير.

فقد أكَّد قسم الطب الشرعي في مقطعة سان برناردينو خبر الوفاة، أمس الثلاثاء، في بيان، جاء فيه: "يوم السبت، 24 يونيو 2023، في حوالي الساعة 10 صباحًا، اتصل المتنزهون المدنيون بمأمور مخفر شرطة فونتانا بعد أن اكتشفوا بقايا بشرية في جبل بالدي البري، استجاب المأمور إلى جانب قسم عمليات الطوارئ في قسم الشرطة وتجهوا إلى مكان الحادث".

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كما أوضح البيان أن الطبيب الشرعي أكَّد أن نتائج تحليل البقايا البشرية تعود لجوليان ساندز، مشيرا إلى أن طريقة الوفاة قيد التحقيق.

آخر ظهور

وفُقد أثر الممثل البالغ 65 عاماً والذي اشتُهر خصوصاً بدوره عام 1985 في فيلم "روم ويذ فيو"، منذ 13 يناير الفائت في جبل سان أنطونيو المسمى أيضاً جبل بالدي الذي يبلغ ارتفاعه 3068 متراً، ويُعدّ أعلى قمة في سلسلة جبال سان غابرييل بالقرب من لوس أنجلوس.

فيما جرى في ذلك الوقت إرسال فرق البحث والإنقاذ للبحث عن ساندز، إلَّا أن عملية البحث جرى إيقافها بسبب الظروف الجوية الصعبة وخطر تعرض المنطقة لانهيار جليدي، وتم اللجوء عوضًا عن ذلك لطائرات الهليكوبتر والطائرات دون طيار.

وكان ساندز من هواة المشي في الطبيعة ويملك خبرة كبيرة في هذا المجال.