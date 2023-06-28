في أحدث ظهور لها.. شيرين بفستان أبيض ودون ماكياج

في أحدث ظهور لها من داخل الأستوديو، ظهرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بإطلالة هادئة دون ماكياج مرتدية فستاناً باللون الأبيض.

وفي التفاصيل، نشر الموزع الموسيقي النابلسي الثلاثاء صورة جديدة تجمعه بشيرين من داخل الأستوديو أثناء التحضيرات لعمل جديد عبر إنستغرام، معلقاً: "صورة لا تحتاج إلى تعليق بل مزيد من الحب".

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4 أغنيات

يشار إلى أن شيرين كانت كشفت مؤخراً عن أنها تستعد لطرح 4 أغنيات من ألبومها الغنائي الجديد، مع شركة روتانا.

وقالت في تصريحات لبرنامج ET بالعربي، على هامش الحفل الغنائي الذي أحيته في جدة الأحد، إن "ألبومي مع شركة روتانا في 4 أغان منه نازلين، ويليهم 4 أغان، يعني هيكون مقسم 4 في 4، وفي حفلات كتيرة".

حفل جدة

يذكر أن شيرين كانت أحيت مساء الأحد حفلاً غنائياً على مسرح "بنش مارك" في جدة، ضمن سلسلة حفلات جولة المملكة 2023.

وبدأت حفلها بأغنية "على بالي"، كما قدمت مجموعة كبيرة من أغانيها ومنها "يا ليالي، الوتر الحساس، كدابين، مش عايزة غيرك إنت"، إلى جانب أغنية "سيرة الحب" لأم كلثوم.