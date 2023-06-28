هل استغل تامر حسني مشاهيراً للترويج لفيلمه؟.. تيك توكر تفضح

يبدو أن المفاجأة التي حملها فيلم تامر حسني الجديد لم يتم الإعداد لها كما كان متوقعا من قبل الجمهور، إذ واج العمل الجديد بلبلة منذ انتشار فيديو الإعلان عنه.

فقد فجّرت التيك توكر المصرية فرح هريدي، التي ظهرت في الإعلان الخاص بفيلم "تاج" الذي يقوم ببطولته تامر حسني، ويعرض مع أول أيام عيد الأضحى المبارك مفاجأة شغلت الأوساط الفنية.

مادة اعلانية

"كومبارس"

ونشرت فيديو عبر "تيك توك"، تؤكد فيه أنها ظهرت "كومبارس" في فيلم تامر حسني الجديد، لكن الغريب أن الأمر تم دون أن تعلم به هي ومن ظهر في المشهد.

وكشفت التيك توكر المصرية أنها تلقت اتصالا يخبرها أن تامر حسني يقوم بتصوير فيلم جديد، ويريد تقديم محتوى بصحبة مشاهير التيك توك، مقابل تصوير مقاطع فيديو مع الفنان ونشرها عبر حساباتهم، وهو ما دفعهم للموافقة على العرض، رغم أن الشركة أخبرتهم أن الأمر سيكون دون مقابل مادي.

كما أوضحت أنهم أخبروها أن 15 شخصا فقط سيتواجد في ذلك اليوم، إلى أن تفاجأت بأن كل ما قيل لها ليس صحيحا، حيث وجدوا هناك الكثير من الأشخاص.

ساعتان مقابل صورة

وتابعت أنهم لم ييعلموا بظهورهم في الفيلم، بل طلبوا منهم الاستعداد لتصوير مقطع فيديو، وفوجئوا بعدها بأنه خاص بالفيلم.

وكشفت أيضا أنهم أمضوا ساعتين في تصوير ذلك المشهد، ثم حضر إليهم شخص وأخبرهم أن تامر حسني قادم، لكن الأمر استغرق دقائق فقط، وطلب منهم التقاط صور مع النجم فقط دون تصوير مقاطع فيديو.

لذلك التقط كل واحد منهم صورة مع تامر حسني وانتهى اليوم، وهو ما يجعلها تؤكد أنها ظهرت "كومبارس" في الفيلم، ولكنها لم تعلم بذلك، لتوجه رسالة إلى القائمين على العمل وتؤكد لهم أن معظم من ظهروا في المشهد لم يكن راضيا عما حدث.

يشار إلى أن التيك توكر المصرية فجّر جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات برد واضح من الشركة المنتجة في حال النفي، أو تبرير الأمر في حال حدوثه.