مادونا بالعناية المركزة بسبب عدوى بكتيرية شديدة
كان من المقرر أن تبدأ مادونا جولتها حول العالم يوم 15 يوليو من فانكوفر وتنهيها في ديسمبر في أمستردام
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قال مدير أعمال مغنية البوب الشهيرة مادونا إنها أجلت جولتها العالمية المقبلة بعد إصابتها بعدوى بكتيرية شديدة نُقلت على إثرها إلى العناية المركزة.
وأضاف جاي أوزيري، في بيان على "إنستغرام"، الأربعاء، أن من المنتظر أن تتعافى المغنية تماما.
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وأوضح أن مادونا (64 عاما) أُصيبت بالعدوى يوم السبت الماضي، مما أدى إلى دخولها العناية المركزة لعدة أيام.
وقال: "صحتها في تحسن لكنها لا تزال تحت الرعاية الطبية، لهذا سنوقف جميع التزاماتنا بما فيها الجولة".
وكان من المقرر أن تبدأ مادونا جولتها حول العالم يوم 15 يوليو من فانكوفر وتنهيها في ديسمبر في أمستردام.
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