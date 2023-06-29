اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
صورة مادونا مع ابنها
مادونا - أرشيفية

مادونا بالعناية المركزة بسبب عدوى بكتيرية شديدة

كان من المقرر أن تبدأ مادونا جولتها حول العالم يوم 15 يوليو من فانكوفر وتنهيها في ديسمبر في أمستردام

العربية.نت، رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال مدير أعمال مغنية البوب الشهيرة مادونا إنها أجلت جولتها العالمية المقبلة بعد إصابتها بعدوى بكتيرية شديدة نُقلت على إثرها إلى العناية المركزة.

وأضاف جاي أوزيري، في بيان على "إنستغرام"، الأربعاء، أن من المنتظر أن تتعافى المغنية تماما.

مادة اعلانية

وأوضح أن مادونا (64 عاما) أُصيبت بالعدوى يوم السبت الماضي، مما أدى إلى دخولها العناية المركزة لعدة أيام.

شربت من وعاء كلب! مادونا تغضب جمهورها ثقافة وفن شربت من وعاء كلب! مادونا تغضب جمهورها

وقال: "صحتها في تحسن لكنها لا تزال تحت الرعاية الطبية، لهذا سنوقف جميع التزاماتنا بما فيها الجولة".

وكان من المقرر أن تبدأ مادونا جولتها حول العالم يوم 15 يوليو من فانكوفر وتنهيها في ديسمبر في أمستردام.

مادونا
مادونا
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تكبيرات العيد تختلط بأصوات الانفجارات في أم درمان.. وشهود عيان يتحدثون للعربية تكبيرات العيد تختلط بأصوات الانفجارات في أم درمان.. وشهود عيان يتحدثون للعربية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط