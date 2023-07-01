ياسمين صبري: أنا أول "سوبر هيرو" نسائية بتاريخ السينما المصرية

تعود مرة أخرى الفنانة ياسمين صبري بنشاط سينمائي كبير خلال الفترة الحالية بعد غياب لخمس سنوات عن الساحة السينمائية منذ أن شاركت في فيلم الديزل الذي قدمته عام 2018، حيث تخوض موسم عيد الأضحى بفيلم "البعبع" مع أمير كرارة، بينما سيعرض لها خلال موسم الصيف فيلم "أبو نسب" مع محمد إمام، كما تقوم بالاستعداد لتصوير أولى بطولاتها المطلقة في السينما مع المخرج بيتر ميمي من خلال فيلم "دليلة"، والتي أعلنت عنها في تصريحات خاصة مع موقع "العربية.نت"، وأكدت ياسمين سعادتها بالمشاركة في موسم العيد بتعاون مختلف مع أمير كرارة في العمل الأول الذي يجمع بينهما، بينما يعد العمل الثاني مع المخرج حسين المنابوي، مشيرة إلى أنها تتمنى النجاح لهذه التجربة، وأن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.

وقالت عن الأسباب التي دفعتها للمشاركة في فيلم البعبع "أولا الدور جديد ومختلف عن كل الأدوار التي قدمتها، كما أن العمل عبارة عن توليفة درامية كوميديا مميزة، دخلت المنافسة ضمن الأعمال المعروضة في السينمات خلال عيد الأضحى، كما أنه عمل مختلف تماما عما قدمته من قبل، فالقصة التي يدور حولها العمل هي أكثر ما جذبني لتقديمه".

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وعن ملامح الدور وتفاصيل العمل قالت ياسمين "الأحداث تدور حول شخصية سلمى، تعمل طبيبة صيدلانية وهي فتاة تتميز بالطيبة الشديدة، وتحلم بالنجاح في عملها، فلديها هدف تسعى إلى تحقيقه في عالم الطب، ولكن تنقلب حياتها رأساً على عقب، بسبب الصدفة التي قادتها للتعرف على "سلطان" الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة، والذي جعلها تواجه مواقف صعبة لم تتوقع أن تواجهها من قبل، حيث تنقلب حياتها رأسا على عقب، والحقيقة أن سلمى "اتبهدلت جدا"مع سلطان، والجزء الكوميديا في شخصيتي يكون نابعا من المواقف التي أتعرض لها عندما أقابله، وأرى أن هذا الدور غير جلدي فيه".

وعما إذا كان دورها به مشاهد أكشن خاصة أن الفيلم يحتوي على الكثير من مشاهد الأكشن، أشارت "مشاهدي في الفيلم بعيدة تماماً عن مشاهد الأكشن التي تتخلل أحداثه، ولكنه احتوى على العديد من المشاهد الكوميدية، أبرزها مشهد "الجري في إمبابة"، وهو أحد المشاهد التي كنت أجري فيها وأمير كرارة بسبب مجموعة تطاردهم، ولكن العمل بشكل عام لم يكن يحتوي علي مشاهد أكشن صعبة".

وحول التعاون مع أمير كرارة" أنا سعيدة للغاية بهذا التعاون المميز، لأن كرارة فنان يحب عمله ويقدره، ويسعى لتقديم أفضل ما لديه، كما أنه يتميز بخفة ظل كبيرة خلال التصوير، وهو ما كان واضحا في شخصية سلطان التى يقدمها، فهو إنسان لطيف وجميل ويجتهد بشكل كبير في عمله، ويتعب على ما يقدمه لأنه يقدم أفضل أداء عنده، وأتمنى من الله التوفيق له في كل ما يقدمه"، بينما قالت عن المخرج حسين المنباوي "سعيدة بإعادة التعاون بيننا وذلك بعدما قدمنا معا فيلم "ليلة هنا وسرور" وفي العملين شعرت بأريحية شديدة في التعامل معه".

وعن طريقة رؤيتها للتنافس بين أفلام العيد أكدت ياسمين "لا أهتم بالمنافسة أبدا، بالعكس أتمنى التوفيق لكل الأفلام الموجودة معنا في هذا الموسم، وأهم شيء هو الجمهور، فمن الضروري أن يكون لديه اختيارات لأفلام كثيرة ليشاهدها، ويكون هناك وفرة في الأفلام، وتنوع في الاختيارات، وأتمنى كل الخير للأفلام المعروضة معنا، وأعتبر فيلم "البعبع" تجربة مختلفة، يناسب جميع الفئات العمرية، لأنه لم يقتصر على فئة عمرية محددة، أتمنى أن ينال إعجاب الجمهور".

وعلى جانب آخر، تواصل ياسمين التدريب على الألعاب القتالية وركوب الموتوسيكلات ضمن استعدادها لفيلمها الجديد دليلة مع المخرج بيتر ميمي، والذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما، إذ تقدم ياسمين الأكشن خلال أحداث الفيلم الذي تظهر فيه بشخصية سوبر هيرو، ويأتي الفيلم ضمن عالم أفلام المستضعفين التي أعلن عنها بيتر ميمي في إطار خطته لصنع أفلام على غرار أعمال مارفل ودي سي، وتعد شخصية "دليلة" أول سوبر هيرو نسائية في تاريخ السينما المصرية، وكانت كشفت "ياسمين" عن مواصلة التدريبات على قيادة الدراجات البخارية إلى جانب تدريبها على المشاهد القتالية، بينما تنتظر عرض فيلم "أبو نسب" ويشاركها بطولته محمد إمام، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، وتلعب ياسمين صبري دور لايف كوتش مدرب تنمية بشرية في فيلمها الجديد ويجمعها مع الفنان محمد إمام في مواقف كوميدية كثيرة.



ياسمين صبري ياسمين صبري من حفل Joy Awards