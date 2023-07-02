خطأ كارثي لفيسبوك.. أعلن وفاة فنان مصري شاب

في خطأ تقني كارثي، فوجئ متابعو الفنان المصري إسلام حافظ بإعلان فيسبوك عن وفاته عبر حسابه الرسمي على التطبيق الشهير.

ولاحظ متابعوه قيام فيسبوك بالإعلان عن وفاة الفنان الشاب فور الدخول على حسابه الرسمي: "فى ذكرى إسلام حافظ نحن نأمل للأشخاص الذين يحبون إسلام أن يجدوا الراحة في زيارة ملفه الشخصي لتذكر حياته والاحتفال بها".





مادة اعلانية

كما خصص فيسبوك قسما خاصا لنعي إسلام موضحاً "نأمل أن يكون هذا مكاناً يتذكره أصدقاء إسلام وعائلته وتكريمه"، وهو ما يقدمه "فيسبوك" في حالة وفاة من يمتلك حساباً على التطبيق الشهير.

فيما ردت الفنانة جيهان خليل زوجة الفنان إسلام حافظ على هذه الشائعة بنشر صورة مشتركة مع زوجها وكتبت: "ربنا يخليك ليا".

يشار إلى أن إسلام حافظ شارك في الموسم الرمضاني من خلال مسلسلي "سره الباتع" و"سوق الكانتو".

يذكر أن إسلام حافظ يشارك ببطولة مسلسل "حدث بالفعل" وهو من نوعية مسلسلات التشويق والإثارة ومكون من حلقات منفصلة كل حكاية تتكون من 3 حلقات وتدور أحداثه حول الأمراض النفسية وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها والمقرر عرضه خلال العام الجاري.