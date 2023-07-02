شاهد.. هذه آخر صورة لمصطفى درويش قبل يومين من وفاته

استذكر المخرج المصري عمرو سلامة، مواطنه الفنان الراحل مصطفى درويش بنشر آخر صورة له أثناء تصوير مشاهده في فيلم "شماريخ" قبل يومين من وفاته.

وقال على الصورة التي نشرها أمس السبت، عبر حسابه "إنستغرام": "انتهاء تصوير فيلم شماريخ نتذكر النجم الذي صعد بسرعة وذهب للسماء، فقيدنا الغالي الممثل مصطفى درويش، كنا نتمنى أن تظل معنا وتكمل معنا المسيرة لكني أظنك في مكان أفضل وأسعد وأجمل".

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كما تابع سلامة قائلاً: "التقطت هذه الصورة من التصوير، بيومين أو ثلاثة قبل وفاته"، مبيناً أن يوم وفاته كان قبل العودة للتصوير أيضا بأيام، مشيراً إلى أنه كان يومها مفعما بالبهجة والحيوية ويحكي النوادر والطرائف عن تصوير أدواره في مسلسلات رمضان ولم يظهر عليه تعب أو ضيق.

وختم قائلاً: "الموت حق، ولا يدري إنسان كيف أو متى يموت، ولكنه لا ينتهي طالما يتذكره الناس ويفكرون فيه، التعازي لكل أقاربه وأصدقائه ومحبيه".

وكان عمرو سلامة قد أعلن عن انتهاء عمليات تصوير فيلم "شماريخ"، بعد توقفه مؤقتا بسبب رحيل مصطفى درويش، حيث شارك عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" صورا ظهر فيها من كواليس العمل.

وعلق قائلا: "وأخيراً.. (فركش) انتهاء تصوير فيلم شماريخ، بعد الكثير من المفاجآت السار منها والمؤلم.. انتهت رحلة كنا نظن أحياناً أنها لن تنتهي".

يذكر أن الفنان المصري مصطفى درويش فقد توفي يوم 1 مايو/ أيار الماضي، عن عمر ناهز الـ 43 عاما.

وكان الراحل قد شارك في 4 مسلسلات، بدراما رمضان، وحقق نجاحا في "كامل العدد" أمام دينا الشربيني وشريف سلامة، إلى جانب شخصية عمران في "سره الباتع" مع المخرج خالد يوسف، وشارك في مسلسل "تلت التلاتة" مع غادة عبد الرازق، إلى جانب "إكس لانس" مع محمد سعد.