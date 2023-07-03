مهرجان الجزائر للضحك.. 35 فناناً يزرعون الابتسامة

في مبادرة لزرع البهجة والابتسامة، تستضيف الجزائر المهرجان الدولي للضحك في طبعته الخامسة منتصف الشهر الجاري، في قصر الثقافة "مفدي زكريا" في الجزائر العاصمة.

وعلى غير الطبعات السابقة، صرح المنظمون طارق أوحاج وراسيم محبوب وعدلان مسلم في ندوة صحافية عقدت الاثنين، أنّ هذه الدورة سيكون لها بعد دولي من خلال استقطاب فناني الكوميديا من العالم، بالإضافة إلى انفتاحه على إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وسيكون إشعاع المهرجان الدولي الجزائر للضحك ليحمل الجزائر في قلوب الجميع".

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وستعرف الطبعة مشاركة ما لا يقل عن 35 فنانًا من الجزائر وبريطانيا وكندا والسنغال والكونغو وتونس وكوت ديفوار وفرنسا وتركيا والولايات المتحدة، سيتواجدون على مدى أربعة أيام لتقديم أفضل عروض الستاند آب أمام الجمهور الجزائري.

عروض منوعة

المهرجان يمنح الجمهور عرض الكوميديا العالمي، عرض 100% جزائري، عرض الكوميديا الإفريقية، عرض اللغة الإنجليزية الذي سيكون سابقة في الدول المغاربيّة، وستشمل العروض أيضًا عرضين فرديين لعبد القادر السكتور ولأول مرة حورية "صاحبة العيون الخضراء" التي ستقدم عرضها "أخيرًا أنا".

بالإضافة إلى تكريم لممثلي الكوميديا الجزائريين من الستينيات حتى اليوم، وكذلك تخصيص مساحة مخصصة للأطفال، وإقامة ورشات ترفيهية (تسلية، وعروض عرائس، ومهرجون، وألعاب...).

وسيتم دعوة ضيوف جزائريين وأجانب مشهورين إلى العروض المختلفة، منهم كريم مطمور، رفيق جبور، أوليفييه داكور وأوليفييه تومير (لاعبون دوليون فرنسيون سابقون)، منال غربي، ومروان قروابي، ومهدي يادس، والمخرج المعروف جعفر قاسم، وخالد بن عيسى، وسامية مزيان، وهيلدا أميرة، وعثمان عريوات، وصلاح أوقروت... وغيرهم الكثير.

انقطاع 7 سنوات

يسجل مهرجان "الجزائر للضحك" عودته بعد انقطاع دام سبع سنوات، حيث ستقام هذه النسخة الخامسة تحت رعاية وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي.

يذكر أن مغامرة مهرجان "الجزائر للضحك" بدأت سنة 2013 واستمرت في سنة 2015 و2016 في الجزائر، وفي عام 2022 في فرنسا وجمعت هذه النسخ الأربع ما لا يقل عن 100 فنان على مدار 22 أمسية جمعت أكثر من 25000 متفرج في الجزائر العاصمة ووهران وتلمسان وباريس، ومئات الآلاف من المشاهدين على قناة "كنال ألجيريا" والملايين من مستخدمي الإنترنت تم الوصول إليهم من خلال منصات رقمية مختلفة.