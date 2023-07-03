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روبرت دي نيرو

وفاة حفيد روبرت دي نيرو عن 19 سنة.. "وجدوه جثة وهو جالس"

دبي - العربية.نت
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أعلن عن رحيل حفيد النجم العالمي، روبرت دي نيرو، عن عمر 19 عاماً، بحسب ما أعلنته والدته الممثلة درينا دي نيرو عبر حسابها في "إنستغرام"، دون أن تكشف أسباب رحيله، ما شكل صدمة بين النجوم في هوليوود.

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ونعت درينا نجلها بكلمات مؤثرة قالت فيها: "ملاكي الحلو الجميل. لقد أحببتك أكثر من الكلمات أو الوصف منذ اللحظة التي شعرت فيها بك في بطني، لقد كنت فرحة قلبي وكل ما كان نقيا وحقيقيا في حياتي، أتمنى لو كنت معك الآن، لا أعرف كيف أعيش بدونك ولكني سأحاول أن أستمر في نشر الحب والضوء الذي جعلني أشعر به لأكون أمك".

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كان جالساً على كرسيه

وأحدث الخبر حالة من الصدمة بين النجوم المقربين من ليوناردو، فيما ذكر موقع TMZ أن ليوناردو دي نيرو، توفي في شقته بنيويورك.

وذكر الموقع أن صديق الحفيد اكتشف وفاته عندما دخل عليه شقته في نيويورك فوجدته متوفى وهو جالس على كرسي، مشيرا إلى أنه لا توجد علامات واضحة أدت إلى وفاته.

وكان ليوناردو دي نيرو قد شارك في أعمال عديدة منها A Star Is Born عام 2018، حيث لعب دور "ليو ستون" وظهرت درينا أيضًا في دور أمه وزوجة صديق البطل.

فيما يحقق جده النجم العالمي روبرت دى نيرو من خلال فيلم الجديد About My Father نجاحا باهراً منذ يوم 26 مايو الماضي، بدور العرض في 20 دولة حول العالم.

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