"مش عارف أعيش بعد أمي".. وفاة الفنان أحمد قنديل عن 36 عاما

توفي اليوم الاثنين، الفنان المصري الشاب أحمد قنديل، عن عمر ناهز الـ36 عاما، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وفق ما نشرت وسائل إعلام محلية.
وسارع زملاء الممثل الشاب إلى نعيه عبر حساباتهم في شبكات التواصل.
وكان قنديل يشعر بحزن شديد منذ وفاة والدته قبل 7 أشهر.
فقد عبّر الراحل عن حزنه على رحيل والدته في الكثير من منشوراته عبر فيسبوك، وكان آخر ما كتبه: "هو عيب لو أنا قلت مش عارف أعيش من بعد أمي؟.. والله العظيم أنا ما عارف، حياتي كلها تغيرت، خنقة وعصبية وتفكير كثير".
وأضاف: "ربنا يرحمك يا حبيبتي ويصبرني على فراقك ويجمعني بيكي عن قريب إن شاء الله".
من جهته، أكد نقيب المهن التمثيلية في مصر، الفنان أشرف زكي، أن سبب الوفاة أزمة قلبية، وأن صلاة الجنازة ستقام اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر.
يشار إلى أن قنديل شارك في مسلسل "الاختيار 2"، وأدى دور "إسلام مشهور" أحد ضحايا العمليات الإرهابية.
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